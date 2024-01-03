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Лікар пояснила, чи справді можна захворіти через переохолодження

Фото: Чи можна захворіти через переохолодження (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців досить вірить у те, що можна захворіти через переохолодження. Насправді - це міф.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта з Білогородки Еліни Ясницької в Instagram.

Чи можна захворіти, якщо ви переохолодилися

Лікар пояснила, що захворіти через холод не можна, це міф. Застуда або ГРВІ - це інфекція верхніх дихальних шляхів, яка у 95% випадків виникає через дію вірусів.

Чи є різниця між застудою та ГРВІ?

Ні, це одне й те саме. "Застуда" - це застаріла назва ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції), оскільки раніше через брак інформації вважалось, що не віруси, а холод провокує хворобу і треба "зігріти" організм для одужання.

Чому нежить, кашель та лихоманка виникають після візиту бомбосховищ?

Початок хвороби дійсно може бути після тривалого перебування в сховищах з іншими людьми, адже:

  • вірус передається повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхами через дотик до інфікованих біологічними рідинами сидінь/перил/дверей.
  • холод, сухе повітря і його низька температура впливають на тимчасове зниження імунітету, через що людина стає більш вразливою до збудників ГРВІ. Але викликає застуду не холод, а віруси.

 

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