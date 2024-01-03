Лікар пояснила, чи справді можна захворіти через переохолодження

Багато українців досить вірить у те, що можна захворіти через переохолодження. Насправді - це міф.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта з Білогородки Еліни Ясницької в Instagram.
Лікар пояснила, що захворіти через холод не можна, це міф. Застуда або ГРВІ - це інфекція верхніх дихальних шляхів, яка у 95% випадків виникає через дію вірусів.
Ні, це одне й те саме. "Застуда" - це застаріла назва ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції), оскільки раніше через брак інформації вважалось, що не віруси, а холод провокує хворобу і треба "зігріти" організм для одужання.
Початок хвороби дійсно може бути після тривалого перебування в сховищах з іншими людьми, адже:
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