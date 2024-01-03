Врач объяснила, действительно ли можно заболеть из-за переохлаждения

Можно ли заболеть, если вы переохладились

Врач объяснила, что заболеть из-за холода нельзя, это миф. Простуда или ОРВИ - это инфекция верхних дыхательных путей, которая в 95% случаев возникает из-за действия вирусов.

Есть ли разница между простудой и ОРВИ?

Нет, это одно и то же. "Простуда" - это устаревшее название ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), поскольку раньше за неимением информации считалось, что не вирусы, а холод провоцирует болезнь и нужно "согреть" организм для выздоровления.

Почему насморк, кашель и лихорадка возникают после визита бомбоубежищ?

Начало заболевания действительно может быть после длительного пребывания в хранилищах с другими людьми, ведь: