Врач объяснила, действительно ли можно заболеть из-за переохлаждения

Многие украинцы достаточно верят в то, что можно заболеть из-за переохлаждения. На самом деле - это миф.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию терапевта из Белогородки Элины Ясницкой в Instagram.
Врач объяснила, что заболеть из-за холода нельзя, это миф. Простуда или ОРВИ - это инфекция верхних дыхательных путей, которая в 95% случаев возникает из-за действия вирусов.
Нет, это одно и то же. "Простуда" - это устаревшее название ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), поскольку раньше за неимением информации считалось, что не вирусы, а холод провоцирует болезнь и нужно "согреть" организм для выздоровления.
Начало заболевания действительно может быть после длительного пребывания в хранилищах с другими людьми, ведь:
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