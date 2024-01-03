RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач объяснила, действительно ли можно заболеть из-за переохлаждения

Фото: Можно ли заболеть из-за переохлаждения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы достаточно верят в то, что можно заболеть из-за переохлаждения. На самом деле - это миф.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию терапевта из Белогородки Элины Ясницкой в Instagram.

Можно ли заболеть, если вы переохладились

Врач объяснила, что заболеть из-за холода нельзя, это миф. Простуда или ОРВИ - это инфекция верхних дыхательных путей, которая в 95% случаев возникает из-за действия вирусов.

Есть ли разница между простудой и ОРВИ?

Нет, это одно и то же. "Простуда" - это устаревшее название ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), поскольку раньше за неимением информации считалось, что не вирусы, а холод провоцирует болезнь и нужно "согреть" организм для выздоровления.

Почему насморк, кашель и лихорадка возникают после визита бомбоубежищ?

Начало заболевания действительно может быть после длительного пребывания в хранилищах с другими людьми, ведь:

  • вирус передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путями через прикосновение к инфицированным биологическим жидкостям сидений/перил/дверей.
  • холод, сухой воздух и его низкая температура влияют на временное снижение иммунитета, из-за чего человек становится более уязвимым к возбудителям ОРВИ. Но простуду вызывает не холод, а вирусы.

 

Читайте также, какие добавки следует принимать в январе для укрепления иммунитета.

Как мы ранее писали, всего ложечка этого продукта поможет справиться с бессонницей и укрепить иммунитет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРВИхвороби