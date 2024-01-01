Сім добавок, які потрібно приймати у січні для зміцнення імунітету

Взимку нам дуже часто бракує вітамінів та сонячного світла, новорічні застілля закінчуються і іноді після них ми додаємо у вазі, що не дуже добре позначається на здоров'ї.

Які добавки потрібно вживати у цей час, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.

Що потрібно приймати із добавок у січні

Експерт зі здоров'я Саманта Ґрінер повідомила, що є кілька добавок, які можна приймати взимку, щоб підтримати імунітет та підвищити рівень енергії.

Не лише сезон застуди та грипу, а й холодніші, темніші дні можуть позначитися на нас і змусити нас регулярно почуватися млявими, змученими та втомленими.

"Прийом добавок, таких як вітаміни групи B та магній, може допомогти підвищити рівень енергії та зменшити втому. Також передбачається, що такі добавки, як цинк та вітаміни D та C, допоможуть у боротьбі із зимовими інфекціями та застудою, надаючи імунній системі додаткову допомогу", - повідомила експерт

Вітамін Д

Наш організм зазвичай виробляє весь необхідний йому вітамін D із сонячних променів, проте в осінні та зимові місяці сонця дуже мало.

Вітамін можна знайти в деяких продуктах, таких як жирна риба, червоне м'ясо та яйця, але іноді цього недостатньо.

"Оскільки багатьом людям важко отримати достатню кількість вітаміну D тільки з їжі, Національна служба охорони здоров'я рекомендує всім дорослим розглянути можливість щоденного прийому добавок вітаміну D у цю пору року", - сказала вона.

Вітамін C

Вітамін С добре відомий своєю здатністю підтримувати нашу імунну систему у цю пору року. Він також має антиоксидантні властивості, які допомагають захистити клітини від окислювального стресу.

Олія печінки тріски

За словами Саманти, риб'ячий жир - відмінна добавка, яку можна приймати цілий рік, а особливо в зимові місяці. Це багате природне джерело жирних кислот омега-3, а також вітамінів А і D. Олію часто називають "їжею для мозку", але вона також забезпечує поживну підтримку для нашого зору, кісток, імунної системи та здоров'я шкіри.

Цинк

Цинк - менш відома добавка, але цей елемент має стати популярним вибором у зимові місяці.

"Це не тільки допомагає підтримувати здорову імунну систему, але також сприяє здоров'ю волосся, шкіри та нігтів, на які часто впливає холодна погода", - сказала Саманта.

Ехінацея

Цей рослинний лікарський засіб може допомогти запобігти хворобам. Його можна вживати або як профілактичний захід, щоб запобігти застуді та грипу, або він може допомогти полегшити симптоми, якщо приймати його за перших ознак застуди.

Розторопша

Добавки розторопші найчастіше набувають у формі таблеток. Це ще один традиційний рослинний лікарський засіб, який може допомогти полегшити почуття розладу шлунка після періодів зловживання їжею.

Вітамін В

Вітамін B насправді включає вісім різних вітамінів. Деякі з переваг включають зміцнення здорової імунної системи, підвищення рівня енергії, підтримання здоров'я волосся, шкіри та нігтів, а також підтримку розумової працездатності.