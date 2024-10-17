UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Лікар попередив про популярну косметичну процедуру, яка спотворить губи

Фото: Процедура підкачки губ може бути небезпечна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар попередив про небезпеку популярного тренду наповнювачів для губ, який може спотворити ваше обличчя.

Про яку процедуру йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Яка процедура спотворює губи

Доктор Джордан Фолкнер, лікар-косметолог з великим досвідом, закликав британців не робити "російські губи".

Цей суперечливий метод ін’єкції передбачає вертикальне закачування наповнювачів у губи для створення більш плоскої та чіткої форми.

"Техніка російських губ - це варіант класичної лінійної методики мікроін'єкцій гіалуронової кислоти. Російський метод передбачає точні вертикальні мікроін'єкції гіалуронової кислоти в різні вирівняні ділянки навколо кіноварі, причому більша частина концентрації припадає на рівень верхньої губи", - так описують процедуру в мережі.

За словами експерта, коли наповнювач осідає, він випливе за межі ваших губ і залишить у вас важкий рот, схожий на "ковбаску".

Кеті Прайс з невдалою процедурою на губи (Скриншот)

"Люди не розуміють, як працює філер. Це ж гель",  - сказала ще одна експертка Ел Сара.

Косметологи використовують досить міцний наповнювач,який дозволяє їм майже формувати та вивертати цю губу, щоб показати неприродну кількість рожевої частини губи. Так би мовити, закручувати губи "бантиком".

Філер вводиться вертикально, тому потім губи виглядають дуже неестетично. Це означає, що у вас не буде чітких губ навколо краю рота.

Він додав, що довгострокові результати ін’єкційного стилю жахливі. Зараз в США знаменитості захопилися трендом на "російські губи", але результати косметичної процедури можуть бути жахливими.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрасаСтиль життяЛікаріЗдоров'я