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Врач предупредил о популярной косметической процедуре, которая обезобразит губы

Фото: Процедура подкачки губ может быть опасна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач предупредил об опасности популярного тренда наполнителей для губ, который может исказить ваше лицо.

О какой процедуре идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Какая процедура искажает губы

Доктор Джордан Фолкнер, врач-косметолог с большим опытом, призвал британцев не делать "русские губы".

Этот противоречивый метод инъекции предполагает вертикальную закачку наполнителей в губы для создания более плоской и четкой формы.

"Техника русских губ – это вариант классической линейной методики микроинъекций гиалуроновой кислоты. Российский метод предполагает точные вертикальные микроинъекции гиалуроновой кислоты в разные выровненные участки вокруг киновари, причем большая часть концентрации приходится на уровень верхней губы", – так описывают процедуру в сети .

По словам эксперта, когда наполнитель оседает, он выплывет за пределы ваших губ и оставит у вас тяжелый рот, похожий на колбаску.

Кэти Прайс с неудачной процедурой на губы (Скриншот)

"Люди не понимают, как работает филлер. Это же гель", - сказала еще одна эксперт Эл Сара.

 

Косметологи используют достаточно крепкий наполнитель, позволяющий им почти формировать и выворачивать эту губу, чтобы показать неестественное количество розовой части губы. Так сказать, закручивать губы "бантиком".

Филлер вводится вертикально, поэтому потом губы смотрятся очень неэстетично. Это значит, что у вас не будет четких губ вокруг края рта.

Он добавил, что долгосрочные результаты инъекционного стиля ужасающие. Сейчас в США знаменитости увлеклись трендом на "русские губы", но результаты косметической процедуры могут быть ужасающими.

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