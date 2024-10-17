Врач предупредил о популярной косметической процедуре, которая обезобразит губы
Врач предупредил об опасности популярного тренда наполнителей для губ, который может исказить ваше лицо.
О какой процедуре идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
Какая процедура искажает губы
Доктор Джордан Фолкнер, врач-косметолог с большим опытом, призвал британцев не делать "русские губы".
Этот противоречивый метод инъекции предполагает вертикальную закачку наполнителей в губы для создания более плоской и четкой формы.
"Техника русских губ – это вариант классической линейной методики микроинъекций гиалуроновой кислоты. Российский метод предполагает точные вертикальные микроинъекции гиалуроновой кислоты в разные выровненные участки вокруг киновари, причем большая часть концентрации приходится на уровень верхней губы", – так описывают процедуру в сети .
По словам эксперта, когда наполнитель оседает, он выплывет за пределы ваших губ и оставит у вас тяжелый рот, похожий на колбаску.
Кэти Прайс с неудачной процедурой на губы (Скриншот)
"Люди не понимают, как работает филлер. Это же гель", - сказала еще одна эксперт Эл Сара.
Косметологи используют достаточно крепкий наполнитель, позволяющий им почти формировать и выворачивать эту губу, чтобы показать неестественное количество розовой части губы. Так сказать, закручивать губы "бантиком".
Филлер вводится вертикально, поэтому потом губы смотрятся очень неэстетично. Это значит, что у вас не будет четких губ вокруг края рта.
Он добавил, что долгосрочные результаты инъекционного стиля ужасающие. Сейчас в США знаменитости увлеклись трендом на "русские губы", но результаты косметической процедуры могут быть ужасающими.
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