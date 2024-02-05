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Лікар поділилася простими порадами, як збільшити клітковину в раціоні

Фото: Як збільшити кількість клітковини в раціоні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Клітковина вкрай значуща для організму. Основні її функції включають зниження рівня холестерину, регулювання рівня цукру в крові та сприяння швидкому насиченню організму після прийому їжі.

Як збільшити її кількість у харчуванні, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дарину Власенко в Instagram.

Поради по клітковині від лікаря

Подавайте сирі овочі як закуски і додавайте їх у салати

Сира морква, брокколі та інші овочі містять більше клітковини, ніж варені.

Замініть білий хліб на цільнозерновий

Не переварюйте овочі

Подавати овочі слід ще хрусткими. Приготування їх на пару, поки вони не стануть кашоподібними, руйнує більшу частину клітковини.

Прикрашайте салати насінням

Мак, гарбуз, соняшник, кунжут і паростками. Паростки квасолі та паростки люцерни також надають сендвічам приємний і незвичний смак.

Додавайте фініки і родзинки в закуски і пластівці

Не очищуйте яблука, огірки, картоплю та інші фрукти та овочі з їстівною шкіркою

Вони є чудовими джерелами клітковини. Попкорн є ідеальною закускою для тих, хто хоче з’їсти клітковину. Але використовуйте лише невелику кількість масла і солі

Їжте сушені боби, горох і бобові

Сочевиця, квасоля, чорна квасоля, біла квасоля, нут, горох багаті на клітковину, а також вітамінами, мінералами, складними вуглеводами та білками, але мають низький вміст жиру.

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