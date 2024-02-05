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Врач поделилась простыми советами, как увеличить клетчатку в рационе

Фото: Как увеличить количество клетчатки в рационе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Клетчатка очень значима для организма. Основные ее функции включают снижение уровня холестерина, регулирование уровня сахара в крови и содействие быстрому насыщению организма после еды.

Как увеличить ее количество в питании, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дарью Власенко в Instagram.

Советы по клетчатке от врача

Подавайте сырые овощи как закуски и добавляйте их в салаты

Сырая морковь, брокколи и другие овощи содержат больше клетчатки, чем вареные.

Замените белый хлеб на цельнозерновой

Не переваривайте овощи

Подавать овощи следует еще хрустящими. Приготовление их на пару, пока они не станут кашевидными, разрушает большую часть клетчатки.

Украшайте салаты семенами

Мак, тыква, подсолнечник, кунжут и ростки. Ростки фасоли и ростки люцерны также придают сэндвичам приятный и необычный вкус.

Добавляйте финики и изюм в закуски и хлопья

Не очищайте яблоки, огурцы, картофель и другие фрукты и овощи со съедобной шкуркой. Они являются отличными источниками клетчатки. Попкорн является идеальной закуской для тех, кто хочет съесть клетчатку. Но используйте только небольшое количество масла и соли

Ешьте сушеные бобы, горох и бобовые

Чечевица, фасоль, черная фасоль, белая фасоль, нут, горох богаты клетчаткой, а также витаминами, минералами, сложными углеводами и белками, но имеют низкое содержание жира.

 

Раньше мы писали о том, какие вкусные продукты нужно есть для здоровья.

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