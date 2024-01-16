Лікар назвав вітамін, який запобігає розвитку цукрового діабету

Як впливає вітамін D на розвиток діабету у людей із предіабетом

"Низка епідеміологічних досліджень вказують на зв'язок між низьким рівнем вітаміну D в організмі людини та зростанням ризику розвитку діабету 2-го типу (Д2Т)", - заявляє лікар.

Декілька невеликих досліджень продемонстрували, що вживання дієтичних добавок з вітаміном D у людей з його дефіцитом може мати сприятливий вплив на резистентність до інсуліну та його секрецію. Однак беззаперечне підтвердження того, що вітаміну D знижує ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу, потребує подальших досліджень.

У дослідженні діабету 2 типу Національного інституту здоров’я - найбільшому рандомізованому контрольованому дослідженні станом на сьогодні, взяли участь 2 423 людини з предіабетом. Їх випадковим чином розподілили на групи вживання дієтичних добавок вітаміну D або плацебо, із середнім періодом спостереження 2,5 років. Коефіцієнт ризику розвитку Д2Т становив 0,88 для групи вживання добавок вітаміну D у порівнянні з плацебо.

Мета-аналіз трьох рандомізованих досліджень пацієнтів, які приймали дієтичні добавки вітаміну D продемонстрував нижчий на 15% ризик діабету.

"Прийом дієтичних добавок з вмістом вітаміну D також збільшував ймовірність відновлення нормалізації регуляції метаболізму глюкози на 30%. Дослідники виявили, що саплементація вітаміном D є безпечною та добре переноситься. Появи каменів у нирках при прийомі дієтичних добавок з вмістом вітаміну D не спостерігалося", - пояснив Швець.

Чому дане дослідження є важливим

Попри те, що ефект від вітаміну D у зниженні ймовірності виникнення діабету 2 типу є менш значущим, у порівнянні з іншими факторами - способом життя, втратою ваги, вживанням метформіну тощо, прийом цього вітаміну є безпечним та ефективним.

"Навіть зниження захворюваності на цукровий діабет 2-го типу на 15% завдяки прийому дієтичних добавок вітаміну D може мати значні наслідки для громадського здоров’я. Саплементація вітаміном D для профілактики діабету 2-го типу може бути легко впроваджена у клінічну практику. Ці дані вказують на необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямку", - додав дієтолог.