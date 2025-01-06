UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Лікар назвав популярну тенденцію у харчуванні, яка завдає сильної шкоди здоров'ю

Чим шкідливі протеїнові порошки для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей, які відвідують спортзали, зосереджуються на споживанні протеїнових коктейлів, щоб отримати велику кількість білка. Лікар назвала цю тенденцію шкідливо для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про всю шкоду протеїнових порошків для здоров'я.

Деталі

Британський епідеміолог

се це відбувається завдяки великим харчовим компаніям і людям, які заробляють на цьому гроші", - розповів медик.

"Протеїнові порошки також, швидше за все, потрапляють в одну з найбільших заборонених категорій - ультраоброблені продукти. Якщо додано вітаміни, і в продукті мало жиру та багато білка, велика ймовірність, що це буде ультраоброблена їжа", - підсумував експерт.

 Протеїнові коктейлі для спортсменів мають такі недоліки:

  • багаті на протеїн суміші можуть викликати проблеми з травленням. Здебільшого у людей, які погано переносять лактозу (молочний цукор)
  • надлишок протеїнів може спричинити збої в роботі печінки та нирок. За наявності будь-яких захворювань цих органів від прийому протеїнових коктейлів варто відмовитися
  • відсутність у складі протеїнових коктейлів необхідних нашому організму мікроелементів. Втім, деякі виробники збагачують порошкову суміш певним набором вітамінів та мінералів

Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти крабові палички.

Також ми писали про 5 напоїв, які містять усі необхідні поживні речовини для кишечника.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror та Health harvard.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я