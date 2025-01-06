Лікар назвав популярну тенденцію у харчуванні, яка завдає сильної шкоди здоров'ю

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Британський епідеміолог

се це відбувається завдяки великим харчовим компаніям і людям, які заробляють на цьому гроші", - розповів медик.

"Протеїнові порошки також, швидше за все, потрапляють в одну з найбільших заборонених категорій - ультраоброблені продукти. Якщо додано вітаміни, і в продукті мало жиру та багато білка, велика ймовірність, що це буде ультраоброблена їжа", - підсумував експерт.

Протеїнові коктейлі для спортсменів мають такі недоліки: