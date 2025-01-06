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Врач назвал популярную тенденцию в питании, которая наносит сильный вред здоровью

Чем вредны протеиновые порошки для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди, посещающие спортзалы, сосредотачиваются на потреблении протеиновых коктейлей, чтобы получить большое количество белка. Врач назвала эту тенденцию вредно для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает обо всем вреде протеиновых порошков для здоровья.

Детали

Британский эпидемиолог

 происходит благодаря крупным пищевым компаниям и людям, которые зарабатывают на этом деньги", - рассказал медик.

"Протеиновые порошки также, скорее всего, попадают в одну из самых больших запрещенных категорий - ультраобработанные продукты. Если добавлены витамины, и в продукте мало жира и много белка, велика вероятность, что это будет ультраобработанная пища", - подытожил эксперт.

Протеиновые коктейли для спортсменов имеют следующие недостатки:

  • богатые протеином смеси могут вызвать проблемы с пищеварением. В основном у людей, которые плохо переносят лактозу (молочный сахар)
  • избыток протеинов может вызвать сбои в работе печени и почек. При наличии каких-либо заболеваний этих органов от приема протеиновых коктейлей стоит отказаться
  • отсутствие в составе протеиновых коктейлей необходимых нашему организму микроэлементов. Впрочем, некоторые производители обогащают порошковую смесь определенным набором витаминов и минералов

 

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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Health harvard.

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