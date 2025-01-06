Врач назвал популярную тенденцию в питании, которая наносит сильный вред здоровью

Многие люди, посещающие спортзалы, сосредотачиваются на потреблении протеиновых коктейлей, чтобы получить большое количество белка. Врач назвала эту тенденцию вредно для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает обо всем вреде протеиновых порошков для здоровья.
Британский эпидемиолог
происходит благодаря крупным пищевым компаниям и людям, которые зарабатывают на этом деньги", - рассказал медик.
"Протеиновые порошки также, скорее всего, попадают в одну из самых больших запрещенных категорий - ультраобработанные продукты. Если добавлены витамины, и в продукте мало жира и много белка, велика вероятность, что это будет ультраобработанная пища", - подытожил эксперт.
Протеиновые коктейли для спортсменов имеют следующие недостатки:
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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Health harvard.