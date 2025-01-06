Врач назвал популярную тенденцию в питании, которая наносит сильный вред здоровью

Детали

Британский эпидемиолог

происходит благодаря крупным пищевым компаниям и людям, которые зарабатывают на этом деньги", - рассказал медик.

"Протеиновые порошки также, скорее всего, попадают в одну из самых больших запрещенных категорий - ультраобработанные продукты. Если добавлены витамины, и в продукте мало жира и много белка, велика вероятность, что это будет ультраобработанная пища", - подытожил эксперт.

Протеиновые коктейли для спортсменов имеют следующие недостатки: