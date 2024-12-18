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Ніколи не використовуйте їх: лікар розповів, що може завдати шкоди вухам

Чим шкідливі ватні палички для вух (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вушна сірка є природною речовина, яка виробляється вушною залозою. Часто люди використовують ватні палички для очищення вух, але це може становити серйозні ризики для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чим шкідливі вушні палички

 вушна сірка є ключовим компонентом для того, щоб наші вуха були здоровими, вільними від бактерій і добре функціонували.

"Якщо вставити ватну паличку всередину вуха, то вона вийде з невеликою кількістю сірки і надасть відчуття "чистих вух". Однак, все, що ви зробите, це проштовхнете цю сірку далі у вухо", - зазначив медик.

Як правильно чистити вуха

Правильне миття - запорука здоров'я ваших вух. Тому варто дотримуватись таких порад:

  • чистими руками спіньте трохи мила
  • кінцем мізинця добре намильте вушну раковину
  • нахиліть голову, щоб промити вухо теплою водою
  • використовуйте рушник чи ватний диск, щоб протерти вухо

Такі процедури достатньо проводити 1-2 рази на тиждень.

Найбільша небезпека неправильного чищення вух - пошкодження барабанної перетинки. Таке може статися, якщо проштовхнути паличку або інший гострий предмет більш ніж на 1,5 см углиб. У такому разі пацієнт може відчути гострий біль, з'являється також дзвін у вухах та запаморочення.  

У такій ситуації потрібно негайно викликати швидку.

 

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