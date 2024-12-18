Ніколи не використовуйте їх: лікар розповів, що може завдати шкоди вухам

Вушна сірка є природною речовина, яка виробляється вушною залозою. Часто люди використовують ватні палички для очищення вух, але це може становити серйозні ризики для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
вушна сірка є ключовим компонентом для того, щоб наші вуха були здоровими, вільними від бактерій і добре функціонували.
"Якщо вставити ватну паличку всередину вуха, то вона вийде з невеликою кількістю сірки і надасть відчуття "чистих вух". Однак, все, що ви зробите, це проштовхнете цю сірку далі у вухо", - зазначив медик.
Правильне миття - запорука здоров'я ваших вух. Тому варто дотримуватись таких порад:
Такі процедури достатньо проводити 1-2 рази на тиждень.
Найбільша небезпека неправильного чищення вух - пошкодження барабанної перетинки. Таке може статися, якщо проштовхнути паличку або інший гострий предмет більш ніж на 1,5 см углиб. У такому разі пацієнт може відчути гострий біль, з'являється також дзвін у вухах та запаморочення.
У такій ситуації потрібно негайно викликати швидку.
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