Ніколи не використовуйте їх: лікар розповів, що може завдати шкоди вухам

Чим шкідливі вушні палички

вушна сірка є ключовим компонентом для того, щоб наші вуха були здоровими, вільними від бактерій і добре функціонували.

"Якщо вставити ватну паличку всередину вуха, то вона вийде з невеликою кількістю сірки і надасть відчуття "чистих вух". Однак, все, що ви зробите, це проштовхнете цю сірку далі у вухо", - зазначив медик.

Як правильно чистити вуха

Правильне миття - запорука здоров'я ваших вух. Тому варто дотримуватись таких порад:

чистими руками спіньте трохи мила

кінцем мізинця добре намильте вушну раковину

нахиліть голову, щоб промити вухо теплою водою

використовуйте рушник чи ватний диск, щоб протерти вухо

Такі процедури достатньо проводити 1-2 рази на тиждень.

Найбільша небезпека неправильного чищення вух - пошкодження барабанної перетинки. Таке може статися, якщо проштовхнути паличку або інший гострий предмет більш ніж на 1,5 см углиб. У такому разі пацієнт може відчути гострий біль, з'являється також дзвін у вухах та запаморочення.

У такій ситуації потрібно негайно викликати швидку.