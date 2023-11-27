ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар розказала, що робити при болі у вухах

Понеділок 27 листопада 2023 09:30
UA EN RU
Лікар розказала, що робити при болі у вухах Фото: Яка перша допомога при болі у вухах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Даша Власенко

Дуже часто після хвороби людину може турбувати біль у вухах, але причиною може бути не тільки перенесене захворювання.

Що робити у таких випадках, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Причини болю у вусі

Якщо біль з'явився на фоні/разом/чи після нежитю, то скоріш за все це гострий середній отит.

Якщо загальний стан не важкий і парацетамол/ібупрофен знеболюють довше 6 годин - можна добу спостерігати без огляду.

Якщо біль після тривалого перебування у воді(озері, річці, басейні) - найвірогідніше, що це зовнішній отит плавця. Для цього діагнозу також характерний біль при рухах вушною раковиною, натисканні на козелок. Потрібно знеболити і піти до лікаря.

Якщо перед тим вас "продуло", під кондиціонером чи на протязі, - це може бути запалення трійчастого нерву. При цьому стані також характерні болі в ураженій половині голови, що віддають в око, щелепу. Потрібно знеболити, показатись лор-лікарю для виключення інших діагнозів, а далі або саме пройде (так буває в більшості випадків), або потрібна буде консультація невролога.

Якщо вушний біль виникає при жуванні/стисненні щелепи - це може бути проблема нижньощелепного суглобу. Варто показатись ортодонту/гнатологу.

Якщо вушний біль супроводжується висипкою на шкірі вушної раковини біля слухового отвору - це може бути оперізуючий герпес. Варто показатись лор-лікарю/інфекціоністу.

Лікар розказала, що загальна тактика - це знеболити парацетамолом, самостійно нічого не крапати у вухо, показатись лікарю.

Як ми раніше писали, українцям розвіяли відомий міф про екстрену медичну допомогу.

Раніше ми розповідали про дві найпоширеніші помилки батьків, щоб збити температуру в дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
вуха лікарі