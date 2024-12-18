Никогда не используйте их: врач рассказал, что может нанести вред ушам

Ушная сера является естественным веществом, которое вырабатывается ушной железой. Часто люди используют ватные палочки для очистки ушей, но это может представлять серьезные риски для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
ушная сера является ключевым компонентом для того, чтобы наши уши были здоровыми, свободными от бактерий и хорошо функционировали.
"Если вставить ватную палочку внутрь уха, то она выйдет с небольшим количеством серы и придаст ощущение "чистых ушей". Однако, все, что вы сделаете, это протолкнете эту серу дальше в ухо", - отметил медик.
Правильное мытье - залог здоровья ваших ушей. Поэтому стоит придерживаться таких советов:
Такие процедуры достаточно проводить 1-2 раза в неделю.
Самая большая опасность неправильной чистки ушей - повреждение барабанной перепонки. Такое может произойти, если протолкнуть палочку или другой острый предмет более чем на 1,5 см вглубь. В таком случае пациент может почувствовать острую боль, появляется также звон в ушах и головокружение.
В такой ситуации нужно немедленно вызвать скорую.
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