Никогда не используйте их: врач рассказал, что может нанести вред ушам

Чем вредны ушные палочки

ушная сера является ключевым компонентом для того, чтобы наши уши были здоровыми, свободными от бактерий и хорошо функционировали.

"Если вставить ватную палочку внутрь уха, то она выйдет с небольшим количеством серы и придаст ощущение "чистых ушей". Однако, все, что вы сделаете, это протолкнете эту серу дальше в ухо", - отметил медик.

Как правильно чистить уши

Правильное мытье - залог здоровья ваших ушей. Поэтому стоит придерживаться таких советов:

чистыми руками вспеньте немного мыла

концом мизинца хорошо намыльте ушную раковину

наклоните голову, чтобы промыть ухо теплой водой

используйте полотенце или ватный диск, чтобы протереть ухо

Такие процедуры достаточно проводить 1-2 раза в неделю.

Самая большая опасность неправильной чистки ушей - повреждение барабанной перепонки. Такое может произойти, если протолкнуть палочку или другой острый предмет более чем на 1,5 см вглубь. В таком случае пациент может почувствовать острую боль, появляется также звон в ушах и головокружение.

В такой ситуации нужно немедленно вызвать скорую.