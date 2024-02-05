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Лікар назвав причини підвищеного гемоглобіну та попередив, що ні в якому разі не можна робити

Лікар розказав, чому виникає високий гемоглобін (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Анемія - це проблема низького гемоглобіну, з якою стикаються багато людей. Але й бувають випадки, коли гемоглобін піднімається вище за норму. Ця проблема зустрічається рідше, але про неї теж варто знати.

Які причини високого гемоглобіну, розказую РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Який рівень гемоглобіну в крові вважається вищим за норму

Верхня межа норми гемоглобіну у чоловіків - 179 г/л, у жінок - 149 г/л. Вищі показники потребують детальнішого обстеження пацієнта та пошуку причини збільшення гемоглобіну.

Які причини підвищення гемоглобіну

Є фізіологічні (тобто не пов'язані з хворобами) і патологічні причини такого підвищення.

Фізіологічні:

  • проживання у гірській місцевості;
  • недостатнє пиття води та надмірне вживання м'яса.
  • заняття спортом (у професійних спортсменів).

Патологічні:

  • хвороби кісткового мозку (поліцитемія);
  • хвороби щитовидної залози (гіпертиреоз);
  • хвороби нирок (ниркова недостатність);
  • хронічні гепатити та пухлини печінки;
  • вади серця;
  • хронічні хвороби легень, особливо, якщо вони пов'язані з тривалим тютюнопалінням;
  • зневоднення.

Фізіологічні причини високого гемоглобіну легко виправити: треба пити більше води, обмежити м'ясні страви чи просто нічого не робити (для жителів високогір'я чи спортсменів високий гемоглобін є нормою). Втім, варто дообстежитися, якщо у вас крім високого гемоглобіну є додаткові скарги на здоров'я.

Також лікар попередив, що не треба пити ліки для розрідження крові (аспірин, клопідогрель) при високому гемоглобіні.

Вони не знизять його рівень, але можуть спричинити побічні ефекти при неправильному прийомі.

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