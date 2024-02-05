Лікар назвав причини підвищеного гемоглобіну та попередив, що ні в якому разі не можна робити

Анемія - це проблема низького гемоглобіну, з якою стикаються багато людей. Але й бувають випадки, коли гемоглобін піднімається вище за норму. Ця проблема зустрічається рідше, але про неї теж варто знати.
Які причини високого гемоглобіну, розказую РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Верхня межа норми гемоглобіну у чоловіків - 179 г/л, у жінок - 149 г/л. Вищі показники потребують детальнішого обстеження пацієнта та пошуку причини збільшення гемоглобіну.
Є фізіологічні (тобто не пов'язані з хворобами) і патологічні причини такого підвищення.
Фізіологічні:
Патологічні:
Фізіологічні причини високого гемоглобіну легко виправити: треба пити більше води, обмежити м'ясні страви чи просто нічого не робити (для жителів високогір'я чи спортсменів високий гемоглобін є нормою). Втім, варто дообстежитися, якщо у вас крім високого гемоглобіну є додаткові скарги на здоров'я.
Також лікар попередив, що не треба пити ліки для розрідження крові (аспірин, клопідогрель) при високому гемоглобіні.
Вони не знизять його рівень, але можуть спричинити побічні ефекти при неправильному прийомі.
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Крім цього, нещодавно стало відомо, що кардіолог назвала обстеження, яке потрібно періодично проходити.