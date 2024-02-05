Врач назвал причины повышенного гемоглобина и предупредил, что ни в коем случае нельзя делать

Какой уровень гемоглобина в крови считается выше нормы

Верхняя граница нормы гемоглобина у мужчин - 179 г/л, у женщин - 149 г/л. Более высокие показатели требуют более детального обследования пациента и поиска причины увеличения гемоглобина.

Какие причины повышения гемоглобина

Есть физиологические (т.е. не связанные с болезнями) и патологические причины такого повышения.

Физиологические:

проживание в горной местности;

недостаточное питье воды и чрезмерное употребление мяса.

занятия спортом (у профессиональных спортсменов)

Патологические:

болезни костного мозга (полицитемия);

болезни щитовидной железы (гипертиреоз);

болезни почек (почечная недостаточность);

хронические гепатиты и опухоли печени;

пороки сердца;

хронические болезни легких, особенно, если они связаны с продолжительным курением;

обезвоживание.

Физиологические причины высокого гемоглобина легко исправить: нужно пить больше воды, ограничить мясные блюда или просто не делать ничего (для жителей высокогорья или спортсменов высокий гемоглобин является нормой). Впрочем, стоит обследоваться, если у вас кроме высокого гемоглобина есть дополнительные жалобы на здоровье.



Также врач предупредил, что не нужно пить лекарство для разжижения крови (аспирин, клопидогрель) при высоком гемоглобине.

Они не снизят его уровень, но могут вызвать побочные эффекты при неправильном приеме.