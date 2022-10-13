Лікар назвав причини надмірного випадіння волосся та як цьому запобігти

У середньому за день людина втрачає від 50 до 100 волосин. Це нормальний показник випадіння, адже старі фолікули замінюються новими, і так по колу.
Проте є фактори, які впливають на надмірну втрату волосся, що точно не можна ігнорувати.
Про те, що спричиняє ненормальне випадіння волосся та як із цим боротися у своєму Instagram пише сімейний лікар Володимир Голокоз.
Основною причиною черезмірної втрати волосся лікар називає гіпотиреоз. Це стан щитоподібної залози, при якому вона недостатньо активно виділяє гормони Т3 і Т4. Саме ці гормони відповідають за зміну волосяного покриву в людини.
Якщо їх в організмі недостатньо, то з'являється все більша кількість волосяних фолікулів у стані спокою, що зрештою призводить до їх відмирання та випадіння.
Ще однією вагомою причиною випадіння може стати гіпертиреоз - надмірне виділення щитоподібною залозою гормонів Т3 і Т4.
"На відміну від випадіння волосся, викликаного гіпотиреозом, при підвищеній функції щитоподібної залози волосся буде рідшати або випадати ділянками. Воно також може стати занадто м'яким і тонким", - зазначає лікар Голокоз.
До слова, зниження рівня таких гормонів як естроген та тестостерон також суттєво впливає на зупинку росту волосся в людини. А от із кортизолом, гормоном стресу, історія зворотна: чим більше його в організмі, тим гірше для волосся.
Понаднормове випадіння волосся означає нестачу в організмі конкретних вітамінів, а саме:
Окрім того, на ріст волосся впливають і мінерали: залізо, цинк, кальцій, кремній, мідь та сірка. Вони покращують стан волосся, роблять його сильнішим, попереджають облисіння та служать будівельним матеріалом.
Щоб волосся не випадало, до раціону варто додати продукти, які містять вище перераховані вітаміни та мінерали:
Ягоди містять вітамін С, який допомагає захистити фолікули волосся від пошкодження.
Шпинат - це овоч, який багатий на фолат, залізо та вітаміни А і С. Вони також сприяють росту волосся.
Жирна риба (лосось, оселедець, скумбрія) також є чудовим джерелом білка, селену, вітаміну D3 та вітамінів групи B, які сприяють зміцненню волосся.
Авокадо - це джерело корисних жирів. Він також багатий на вітамін Е.
До речі, раніше ми розповіли, як правильно доглядати за волосся, щоб уникнути його ламкості.
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