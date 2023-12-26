Лікар назвав популярну медичну процедуру, яка "розлучає вас з грошима"

Як відбувається електрофорез

Електроди змащують медикаментом, потім накладають їх вам на шкіру (або слизові оболонки) над місцем болі, та пропускають через них електричний струм слабкої сили та напруги.

Чому цей метод не ефективний

За думкою фізіотерапевта, медичний препарат під дією електричного струму має краще потрапляти в місцеві м’які тканини, оминаючи системний кровообіг, така логіка, але епідерміс не дурень, і він для того то й існує, щоб не пропускати через себе все підряд. І дією слабкого струму його не обдуриш.

Якщо навіть препарат проходить через епідерміс, він потрапляє в дермальний слой шкіри та гіподерму, а далі (на шляху до пошкодженої зв’язки чи суглобу) він має пройти через м’язи, і все це пронизане мільйонами кровоносних судин та капілярів, які одразу рознесуть всю речовину по системному кровообігу, і нічого до суглобу точно не потрапить, принаймні оминаючи системний кровообіг.

А якщо препарат все одно потрапляє в кровообіг, для чого ці фокуси з током? Простіше прийняти таблетку, ми хоч будемо розуміти скільки діючої речовини реально потрапило в організм (і чи потрапило взагалі).



"Електрофорез в медицині не має ніякої доведеної дії, і є способом знущання та розлученням вас з грошима", - підсумував Давид Щербина.