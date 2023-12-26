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Врач назвал популярную медицинскую процедуру, которая "разлучает вас с деньгами"

Фото: Врач рассказал об электрофорезе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Электрофорез – это старый физиотерапевтический метод. Он до сих пор назначается пациентам во многих государственных и частных лечебных учреждениях, в основном для коррекции неврологических и ортопедических болезней (воспаления в суставах или связях, боли в спине).

Почему этот метод лечения не эффективен, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Давида Щербины в Instagram.

Как происходит электрофорез

Электроды смазывают медикаментом, затем накладывают их вам на кожу (или слизистые оболочки) над местом боли и пропускают через них электрический ток слабой силы и напряжения.

Почему этот метод не эффективен

По мнению физиотерапевта, медицинский препарат под действием электрического тока должен лучше попадать в местные мягкие ткани, обходя системное кровообращение, такая логика, но эпидермис не дурак, и он для того то и существует, чтобы не пропускать через себя все подряд. И действием слабого тока его не проведешь.

Если даже препарат проходит через эпидермис, он попадает в дермальный слой кожи и гиподерму, а дальше (на пути к поврежденной связке или суставу) он должен пройти через мышцы, и все это пронизано миллионами кровеносных сосудов и капилляров, которые сразу разнесут все вещество по системному кровообращению, и ничего в сустав точно не попадет, по крайней мере обходя системное кровообращение.

А если препарат все равно попадает в кровоток, зачем эти фокусы с током? Проще принять таблетку, вы будете понимать сколько действующего вещества реально попало в организм (и попало ли вообще).

"Электрофорез в медицине не оказывает никакого доказанного действия, и является способом издевательства и разводом вас с деньгами", - подытожил Давид Щербина.

 

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