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Лікар назвав "побочки" від болезаспокійливих ліків: які з них найнебезпечніші

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Понеділок 14 серпня 2023 10:34
Лікар назвав "побочки" від болезаспокійливих ліків: які з них найнебезпечніші Чому болезаспокійливі ліки небезпечні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Давид Щербина

Безпечних ліків немає. Кожен медикамент несе загрозу вашому життю та здоров'ю і може вас вбити. Будь-яке лікування - це компроміс між більшим та меншим злом.

Про це повідомив лікар-невролог з Києва Давид Щербина, розповівши про ліки проти болю та їхні "побочки".

Які побічні ефекти від ліків

Препарати групи НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) - найчастіші ліки у світі, якими лікують біль. Всі вони мають три основні ефекти: знеболюючий, протизапальний та жарознижувальний.

Вони поділяються на дві основні підгрупи:

  • неселективні інгібітори циклооксигенази (впливають на ЦОГ-1 та ЦОГ-2, це, наприклад, ібупрофен, диклофенак та ін.)
  • селективні інгібітори ЦОГ-2 - вони несуть менші ризики негативного на ШКТ (основна перевага).

Найчастіші їхні побочки, які є у всіх - це негативний вплив на ШКТ (можуть викликати виразки та кровотечі зі шлунка та кишечника) та серцево-судинні наслідки (інфаркт, інсульт, фібриляція тощо).

"Який буде найбезпечніший для вас особисто? Я не знаю. Крім того, кожна людина має різну індивідуальну чутливість до тих чи інших ліків, цим часто пояснюється те, що комусь один медикамент допомагає завжди, а іншому не допомагає взагалі, це нормально ", - написав Щербина.

Медик ще раз нагадав, що перед вживанням медикаментів потрібна консультація з лікарем.

Які ліки проти болю можна приймати

Найбільш безпечним є Ібупрофен, за ним іде Парацетамол, Напроксен.

Небезпечними є - Диклофенак, Аспірин, Мелоксикам, Кетанов.

Як ми раніше писали, лікар розповів, чи можна ділити капсули.

А ще писали про те, як насправді потрібно правильно приймати ліки.

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