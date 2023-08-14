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Врач назвал "побочки" от болеутоляющих лекарств: какие из них опасней всего

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Понедельник 14 августа 2023 10:34
Врач назвал "побочки" от болеутоляющих лекарств: какие из них опасней всего Почему болеутоляющие лекарства опасны (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Давид Щербина

Безопасных лекарств не существует. Каждый медикамент несет угрозу вашей жизни и здоровью и может вас убить. Любое лечение - это компромисс между большим и меньшим злом.

Об этом сообщил врач-невролог из Киева Давид Щербина, рассказав о лекарствах против боли и их "побочках".

Какие побочные эффекты от лекарств

Препараты группы НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) - самые частые лекарства в мире, которыми лечат боли. Все они имеют три основных эффекта: обезболивающий, противовоспалительный и жаропонижающий.

Они делятся на две основные подгруппы:

  • неселективные ингибиторы циклооксигеназы (воздействуют на ЦОГ-1 и ЦОГ-2, это например ибупрофен, диклофенак и др.)
  • селективные ингибиторы ЦОГ-2 – они несут меньшие риски негативного воздействия на ЖКТ (основное преимущество).

Самые частые их побочки, которые есть у всех - это негативное влияние на ЖКТ (могут вызвать язвы и кровотечения из желудка и кишечника) и сердечно-сосудистые последствия (инфаркт, инсульт, фибрилляция и т.д.).

"Какой будет самый безопасный для вас лично? Я не знаю. Кроме того, каждый человек имеет разную индивидуальную чувствительность к тому или иному лекарству, этим часто объясняется то, что кому-то один медикамент помогает всегда, а другому не помогает вообще, это нормально", - написал Щербина.

Медик еще раз напомнил, что перед употреблением медикаментов необходима консультация с врачом.

Какие лекарства от боли можно принимать

Более всего безопасным является Ибупрофен, за ним идет Парацетамол, Напроксен.

Небезопасными являются - Диклофенак, Аспирин, Мелоксикам, Кетанов.

Как мы ранее писали, врач рассказал, можно ли делить капсулы.

А еще писали о том, как на самом деле нужно правильно принимать лекарства.

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