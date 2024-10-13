Лікар назвав один фрукт, який є "помічником" для здоров'я ротової порожнини

Звичайне яблуко - це не лише смачний перекус, а й чудовий помічник для здоров'я вашої ротової порожнини.

Як саме цей фрукт допомогає у гігієні зубів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Як яблука впливають на ротову порожнину?

Яблука можуть позитивно впливати на здоров'я зубів і ясен завдяки їх природним властивостям та корисним елементам. Ось як вони сприяють покращенню стану ротової порожнини:

Природний механічний ефект

Коли ми жуємо яблуко, його тверда текстура стимулює слиновиділення, яке допомагає змивати залишки їжі і нейтралізувати кислотність у ротовій порожнині. Це знижує ризик утворення карієсу та допомагає підтримувати чистоту зубів. Жування яблука виконує функцію своєрідної "щітки", очищаючи поверхню зубів від нальоту і залишків їжі, особливо після їжі, коли є потреба у швидкому очищенні зубів.

Вітамін C для здоров’я ясен

Яблука є джерелом вітаміну C, який критично важливий для здоров'я ясен. Цей вітамін зміцнює судини в яснах, що зменшує ризик їх кровоточивості і захворювань, таких як гінгівіт. Регулярне вживання продуктів, багатих на вітамін C, допомагає підтримувати міцність тканин ротової порожнини, запобігаючи ослабленню ясен і втраті зубів.

Антибактеріальні властивості поліфенолів

Поліфеноли, присутні в яблуках, володіють потужними антиоксидантними властивостями і допомагають зменшувати кількість шкідливих бактерій у ротовій порожнині. Це знижує ризик утворення зубного нальоту, який може призвести до карієсу і захворювань ясен. Вони також допомагають зменшити неприємний запах з рота, що є важливою частиною загальної гігієни ротової порожнини.

Мінімізація ризику впливу кислот і цукрів

Хоча яблука містять природні цукри та кислоти, які можуть пошкоджувати емаль, помірне споживання яблук разом із правильними звичками, такими як полоскання рота водою після їжі, допоможе мінімізувати цей ризик. Це особливо важливо для запобігання демінералізації емалі та уникнення надмірного впливу кислот на зуби.

Таким чином, яблука - це смачний і корисний спосіб підтримати здоров'я зубів і ясен, але вони не заміняють регулярний догляд за ротовою порожниною, такий як чищення зубів і використання зубної нитки.