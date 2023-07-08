Лікар назвав найкращі харчові добавки, які знижують рівень холестерину в крові (відео)

Холестерин - це жироподібна речовина з групи стеринів, який утворюється в печінці й продуктами харчування надходить в організм. Холестерин є одним з найпотужніших антиоксидантів. Однак якщо його кількість в організмі перевищує норму, це може стати небезпечно для здоров'я.

Псиліум

Одна з найбільш дієвих добавок при підвищеному холестерині та цукрі. Псиліум "співпрацює" із жовчними кислотами в кишківнику. Саме вони утворюються з холестерину. Коли ці кислоти вступають у дію з псиліумом, шляхом дефекації виводяться з організму.

Омега-3

Ця жирна кислота є обов'язковою для тих, у кого хронічно підвищений холестерин. Омега-3 знижує так званий шкідливий холестерин (ліпопротеїни низької щільності) та тригліцериди. Вони продукують енергію в організмі, проте якщо у крові надлишок тригліцеридів, перетворюються на жирову тканину.

Коензим Q10

Ця харчова добавка сприяє зниженню загального холестерину та особливо ефективно впливає на "поганий". На противагу коензим може підвищити рівень "хорошого" холестерину, який покращує захисні функції серцево-судинної системи.А прийом препаратів для зниження холестерину частково блокує вироблення власного коензиму.

Крім зниження рівня холестерину, ці харчові добавки позитивно впливають на очищення судин. Проте лікар наголошує, що працюватимуть вони лише в тандемі з корисним і збалансованим харчуванням.