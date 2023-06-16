Підвищують холестерин та провокують запалення: 5 продуктів, які не можна їсти на сніданок

Сніданок - це важливий прийом їжі, від якого залежить те, як людина буде почувати себе протягом дня. Важливо уникати деяких продуктів, які тільки будуть шкодити здоров'ю.

Про це повідомляє EatThis, NotThat!

Бутерброди

Насичений жир, який міститься в бутербродах, випічці та хлібобулочних виробах, може сприяти підвищенню рівня холестерину та запаленню, якщо вживати регулярно протягом тривалого часу.

Також фаст-фуди містять трансжири, які безпосередньо пов’язані із вищим рівнем запалення в організмі.

Щоб зменшити запалення та мати можливість насолоджуватися улюбленою їжею, варто вибирати бутерброди на сніданок, приготовані з нежирного м’яса та цільнозернового хліба.

Кава з сиропом

Експерти кажуть, що вживання чорної кави в помірних кількостях зменшує запалення в організмі, але якщо ви додаєте солодкі сиропи, то буде все навпаки.

Цукор сприятиме запаленню. Тому кращим вибором буде класичне лате з молоком.

Сухі сніданки

Більшість холодних сухих сніданків мають високий вміст простих вуглеводів і доданих цукрів та можуть підвищувати рівень цукру в крові.

Варто обирати каші з більшим вмістом клітковини та білка, щоб запобігти коливанням рівня цукру в крові та допомогти організму засвоїти вуглеводи.

Хліб

Немає нічого такого смачнішого, як шматочок тосту з теплим маслом вранці. Але, на жаль, білий хліб готується з білого борошна, яке швидко засвоюється і може призвести до відчуття голоду через годину-дві. Біле рафіноване борошно пов’язане з підвищенням рівня запалення.

Яєчня з беконом

Ще один популярний вид сніданку, в якому багато жирів - рослинна олія і жирний бекон.

Замість яєчні краще зробити омлет з куркою та овочами. Він буде набагато кориснішим для організму.

У якій годині найкраще снідати

Снідати найкраще протягом першої години після пробудження, ідеально - між 6 і 10 годинами ранку.

Обідати варто з 12 до 14 години дня. Обід має бути легшим за сніданок та ситнішим за вечерю.

Вибирайте білкові продукти, салати, але не налягайте на жирне.

Зазвичай ті, хто пропускає обід, швидше за все, почне заповнювати нестачу їжі подвійною порцією вечері.