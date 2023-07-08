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Врач назвал лучшие пищевые добавки, снижающие уровень холестерина в крови (видео)

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Суббота 08 июля 2023 10:24
Врач назвал лучшие пищевые добавки, снижающие уровень холестерина в крови (видео) Как снизить уровень холестерина в крови (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Холестерин - это жировидное вещество из группы стеринов, которое образуется в печени и продуктами питания поступает в организм. Холестерин является одним из мощнейших антиоксидантов. Однако, если его количество в организме превышает норму, это может стать опасно для здоровья.

Какие пищевые добавки помогают снизить уровень холестерина, рассказал семейный врач Владимир Холокоз на своей странице в Instagram.

Псилиум

Одна из наиболее действенных добавок при повышенном холестерине и сахаре. Псилиум "сотрудничает" с желчными кислотами в кишечнике. Именно они образуются из холестерина. Когда эти кислоты вступают в действие с псилиумом, путем дефекации выводятся из организма.

Омега-3

Эта жирная кислота обязательна для тех, у кого хронически повышен холестерин. Омега-3 снижает так называемый вредный холестерин (липопротеины низкой плотности) и триглицериды. Они продуцируют энергию в организме, однако если в крови избыток триглицеридов, превращаются в жировую ткань.

Коэнзим Q10

Эта пищевая добавка способствует снижению общего холестерина и особенно эффективно влияет на "плохой". В свою очередь коэнзим может повысить уровень "хорошего" холестерина, который улучшает защитные функции сердечно-сосудистой системы.

А прием препаратов для снижения холестерина частично блокирует выработку собственного коэнзима.

Помимо снижения уровня холестерина эти пищевые добавки положительно влияют на очистку сосудов. Однако врач отмечает, что будут работать они только в тандеме с полезным и сбалансированным питанием.

К слову, раньше мы писали, кому нельзя пить кофе с молоком, потому что повысится уровень холестерина.

А еще рассказывали, какие продукты с утра повышают холестерин и провоцируют появление воспалений.

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