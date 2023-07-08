Врач назвал самое полезное мясо и где его можно купить

Мясо - важный источник белка в рационе человека. Но и его употреблять нужно ответственно, понимая, что не вся продукция одинаково полезна.

О том, какое мясо полезно, где его купить, а какое лучше минимизировать в рационе, рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.

Какое мясо самое полезное

По словам медика, лучшее мясо - домашнее, ведь в нем нет антибиотиков, как в промышленной продукции.

Например, мясо домашней курицы не распадается, его трудно отделить от кости, оно темное.

Почему курятина - лучший вариант

Это мясо еще считается очень доступным, а также оно содержит:

много белка

фосфора

витаминов

мало жира

Курятину можно употреблять всем - от детей, до послеоперационных больных. Но помните: курица должна быть домашняя.

Другие полезные виды мяса

На втором месте - крольчатина. Подходит для детей, диетического питания, так как почти не имеет жира.

На третьем месте - индюшатина. Для промышленного мяса нужно трижды менять воду, пока варите. Так вы минимизируете содержание антибиотиков в мясе.

Врач напомнил, что детям мясо обязательно. Они не могут быть вегетарианцами, даже несмотря на убеждения родителей.

Кроме того, надо устраивать хотя бы один рыбный день. Самые полезные - жирные сорта морской рыбы или же речная рыба.

Конечно же купить домашнюю курицу, крольчатину или индейку можно на селянских рынках или вырастить самим, если есть такая возможность.