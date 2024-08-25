Лікар назвав найголовнішу небезпеку крапель в ніс та пояснив, як правильно їх використовувати

Як не слід використовувати такі ліки

Перевищувати кратність та частоту

Надмірне застосування ліків або його випадкове потрапляння внутрішньо може призвести до виникнення запаморочення, надмірного потовиділення, значного зниження температури тіла, головного болю, брадикардії, артеріальної гіпертензії, пригнічення дихання, коми та судом.

При появі подібних симптомів слід негайно звернутися до лікаря.

Діти молодшого віку більш чутливі до токсичних ефектів, ніж дорослі.

Перевищувати тривалість використання крапель

Рекомендовано використовувати краплі 3-5 діб. Чим коротший курс, тим краще. Постійний прийом призводить до того, що виникає залежність (медикаментозний риніт), і з припиненням введення ліків виникає синдром відміни: утруднюється дихання, виникає закладеність носа, знижується нюх.

Заміняти одні краплі на інші

Це може призвести до медикаментозного риніту. Застосовувати "дорослі" краплі для дітей. Важливо використовувати судинозвужуючі краплі у відповідній концентрації до віку.

Лікар навів приклад: якщо дорослі та діти віком від 6 років застосовують краплі Оксиметазолін 0,05, то треба по 1-2 краплі у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.

Діти віком від 1 року до 6 років. Застосовують препарат Оксиметазолін 0,025 % по 1-2 краплі у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.