Врач назвал самую главную опасность капель в нос и объяснил, как правильно их использовать

Как не следует использовать такое лекарство

Превышать кратность и частоту

Чрезмерное применение лекарства или его случайное попадание внутрь может привести к возникновению головокружения, чрезмерному потоотделению, значительному снижению температуры тела, головной боли, брадикардии, артериальной гипертензии, угнетению дыхания, комы и судорог.

При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Дети помладше более чувствительны к токсическим эффектам, чем взрослые.

Превышать продолжительность использования капель

Рекомендуется использовать капли 3-5 суток. Чем короче курс, тем лучше. Постоянный прием приводит к тому, что возникает зависимость (медикаментозный ринит), и с прекращением введения лекарства возникает синдром отмены: затрудняется дыхание, возникает заложенность носа, снижается обоняние.

Заменять одни капли на другие

Это может привести к медикаментозному риниту. Применять "взрослые" капли для детей. Важно использовать сосудосуживающие капли в соответствующей концентрации к возрасту.

Врач привел пример: если взрослые и дети от 6 лет применяют капли Оксиметазолин 0,05, то нужно по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Дети от 1 года до 6 лет. Применяют препарат Оксиметазолин 0,025% по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.