Лікар назвав напої, які шкодять серцю та призводять до діабету

Газовані солодкі напої можуть завдати шкоди організму, потенційно спровокувавши серцеві захворювання та діабет. Лікар назвав корисні альтернативи, яким варто надавати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Дієтолог і лікар Тім Спектор розповів, що споживання газованих напоїв може серйозно вплинути на організм, оскільки напої, які пройшли ультраобробку, пов’язані з проблемами психічного здоров’я.
"Усі дослідження в усьому світі показують, що люди, які споживають велику кількість газованих солодких напоїв, частіше хворітимуть на серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння", - сказав він.
Кава
Кава без вершків та цукру стане чудовою заміною солодкої води. На день дорослим можна випивати приблизно чотири-п'ять чашок.
Напій знижує ризик виникнення раку, депресії, діабету 2 типу та проблем із серцем. Більше того, кава підвищує концентрацію уваги та збільшує працездатність.
Вода
Найкращою альтернативою стане звична вода. Можна також приготувати фруктову воду, додавши в пляшку з водою шматочок лимона чи лайма, м'яту чи базилік.
Чай
Несолодкий чай з льодом - освіжаюча та корисна альтернатива газованій воді.
Взимку можна варто обирати гарячий чай і до того він має багато видів - у тому числі зелений, м'ятний, ромашковий.
Комбуча
Ферментований чай - улюблений напій тих, хто дбає про здоров'я. Комбуча багата на корисні для кишківника пробіотики, покращує травлення і зміцнює імунітет.
Важливо перед покупкою будь-якого продукту перевіряти склад - там не повинно бути доданого цукру.
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