UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Лікар назвав напої, які шкодять серцю та призводять до діабету

Які напої шкодять організму та призводять до проблем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Газовані солодкі напої можуть завдати шкоди організму, потенційно спровокувавши серцеві захворювання та діабет. Лікар назвав корисні альтернативи, яким варто надавати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Що важливо знати

Дієтолог і лікар Тім Спектор розповів, що споживання газованих напоїв може серйозно вплинути на організм, оскільки напої, які пройшли ультраобробку, пов’язані з проблемами психічного здоров’я.

"Усі дослідження в усьому світі показують, що люди, які споживають велику кількість газованих солодких напоїв, частіше хворітимуть на серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння", - сказав він.

Кава

Кава без вершків та цукру стане чудовою заміною солодкої води. На день дорослим можна випивати приблизно чотири-п'ять чашок.

Напій знижує ризик виникнення раку, депресії, діабету 2 типу та проблем із серцем. Більше того, кава підвищує концентрацію уваги та збільшує працездатність.

Вода

Найкращою альтернативою стане звична вода. Можна також приготувати фруктову воду, додавши в пляшку з водою шматочок лимона чи лайма, м'яту чи базилік.

Чай

Несолодкий чай з льодом - освіжаюча та корисна альтернатива газованій воді.

Взимку можна варто обирати гарячий чай і до того він має багато видів - у тому числі зелений, м'ятний, ромашковий.

Комбуча

Ферментований чай - улюблений напій тих, хто дбає про здоров'я. Комбуча багата на корисні для кишківника пробіотики, покращує травлення і зміцнює імунітет.

Важливо перед покупкою будь-якого продукту перевіряти склад - там не повинно бути доданого цукру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'яНапої