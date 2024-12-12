Лікар назвав напої, які шкодять серцю та призводять до діабету

Що важливо знати

Дієтолог і лікар Тім Спектор розповів, що споживання газованих напоїв може серйозно вплинути на організм, оскільки напої, які пройшли ультраобробку, пов’язані з проблемами психічного здоров’я.

"Усі дослідження в усьому світі показують, що люди, які споживають велику кількість газованих солодких напоїв, частіше хворітимуть на серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння", - сказав він.

Кава

Кава без вершків та цукру стане чудовою заміною солодкої води. На день дорослим можна випивати приблизно чотири-п'ять чашок.

Напій знижує ризик виникнення раку, депресії, діабету 2 типу та проблем із серцем. Більше того, кава підвищує концентрацію уваги та збільшує працездатність.

Вода

Найкращою альтернативою стане звична вода. Можна також приготувати фруктову воду, додавши в пляшку з водою шматочок лимона чи лайма, м'яту чи базилік.

Чай

Несолодкий чай з льодом - освіжаюча та корисна альтернатива газованій воді.

Взимку можна варто обирати гарячий чай і до того він має багато видів - у тому числі зелений, м'ятний, ромашковий.

Комбуча

Ферментований чай - улюблений напій тих, хто дбає про здоров'я. Комбуча багата на корисні для кишківника пробіотики, покращує травлення і зміцнює імунітет.

Важливо перед покупкою будь-якого продукту перевіряти склад - там не повинно бути доданого цукру.