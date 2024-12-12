Врач назвал напитки, которые вредят сердцу и приводят к диабету

Газированные сладкие напитки могут нанести вред организму, потенциально спровоцировав сердечные заболевания и диабет. Врач назвал полезные альтернативы, которым стоит отдавать предпочтение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Диетолог и врач Тим Спектор рассказал, что потребление газированных напитков может серьезно повлиять на организм, поскольку напитки, которые прошли ультраобработку, связаны с проблемами психического здоровья.
"Все исследования во всем мире показывают, что люди, которые потребляют большое количество газированных сладких напитков, чаще будут болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением", - сказал он.
Кофе
Кофе без сливок и сахара станет отличной заменой сладкой воды. В день взрослым можно выпивать примерно четыре-пять чашек.
Напиток снижает риск возникновения рака, депрессии, диабета 2 типа и проблем с сердцем. Более того, кофе повышает концентрацию внимания и увеличивает работоспособность.
Вода
Лучшей альтернативой станет привычная вода. Можно также приготовить фруктовую воду, добавив в бутылку с водой кусочек лимона или лайма, мяту или базилик.
Чай
Несладкий чай со льдом - освежающая и полезная альтернатива газировке.
Зимой можно стоит выбирать горячий чай и к тому же он имеет много видов - в том числе зеленый, мятный, ромашковый.
Комбуча
Ферментированный чай - любимый напиток тех, кто заботится о здоровье. Комбуча богата полезными для кишечника пробиотиками, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.
Важно перед покупкой любого продукта проверять состав - там не должно быть добавленного сахара.
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