Лікар назвав харчові звички, які врятують вас від раку

Доктор Сунні Патель повідомив, що хоча не існує якогось одного продукту, який міг би гарантувати профілактику раку, здорове харчування, безумовно, допоможе знизити ризик його розвитку.

Харчові звички для профілактики раку

Пийте зелений чай

Зелений чай багатий на антиоксиданти, відомі як катехіни, які можуть надавати захисну дію проти раку. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати шкідливі молекули, які називаються вільними радикалами, які можуть пошкодити ДНК та інші клітинні компоненти.

Їжте часник та цибулю

Цибуля та часник можуть знизити ризик виникнення деяких видів раку, особливо тих, що зустрічаються у травному тракті. Більш того, ці овочі можуть стати дешевим доповненням до багатьох страв.

Включайте до раціону томати

Помідори є гарним джерелом лікопіну, антиоксиданту, який може допомогти знизити ризик раку простати. Лікопін пов'язаний зі зниженням ризику раку простати.

Насолоджуйтесь знежиреними молочними продуктами або молочними продуктами рослинного походження.

Лікар пояснив, що вживання нежирних або рослинних молочних продуктів може зменшити ризик розвитку колоректального раку.

Обмежте перероблене та червоне м'ясо

Високе споживання обробленого та червоного м'яса пов'язане з вищим ризиком розвитку раку кишківника. Вживайте інші джерела нежирного білка, такі як птиця та риба.

"Якщо ви їсте червоне м'ясо, робіть це в помірній кількості, приблизно 70 грамів на день", - зазначив доктор Патель.

Обмежте вживання солодких та сильно оброблених продуктів

Лікар пояснив, що високе споживання цукру та сильно оброблених продуктів можуть стати небезпечною основою для раку.

Уникайте зневоднення

Доктор Патель поділився, що ця проста, але важлива порада допоможе зберегти загальний стан здоров'я.

Пийте менше алкоголю

Експерт порадив скоротити вживання алкоголю, оскільки надмірне вживання алкоголю пов'язане з підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку, включаючи рак молочної залози та печінки.