Врач назвал пищевые привычки, которые спасут вас от рака

Доктор Сунни Патель сообщил, что хотя не существует какого-то одного продукта, который мог бы гарантировать профилактику рака, здоровое питание, безусловно, может помочь снизить риск развития рака.

Пищевые привычки для профилактики рака

Пейте зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами, известными как катехины, которые могут оказывать защитное действие против рака. Антиоксиданты помогают нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут повредить ДНК и другие клеточные компоненты.

Ешьте чеснок и лук

Лук и чеснок могут снизить риск возникновения некоторых видов рака, особенно тех, которые встречаются в пищеварительном тракте. Более того, эти овощи могут стать дешевым дополнением ко многим различным блюдам.

Включайте в рацион томаты

Помидоры являются хорошим источником ликопина, антиоксиданта, который может помочь снизить риск рака простаты. Ликопин связан со снижением риска рака простаты.

Наслаждайтесь обезжиренными молочными продуктами или молочными продуктами растительного происхождения.

Врач объяснил, что употребление нежирных или растительных молочных продуктов может снизить риск развития колоректального рака.

Ограничьте переработанное и красное мясо

Высокое потребление обработанного и красного мяса связано с более высоким риском развития рака кишечника. Употребляйте другие источники нежирного белка, такие как птица и рыба.

"Если вы едите красное мясо, делайте это в умеренных количествах, примерно 70 граммов в день", - отметил доктор Патель.

Ограничьте употребление сладких и сильно обработанных продуктов

Доктор объяснил, что высокое потребление сахара и сильно обработанные продукты могут стать опасной основой для рака.

Избегайте обезвоживания

Доктор Патель поделился, что этот простой, но важный совет поможет сохранить общее состояние здоровья.

Пейте меньше алкоголя

Эксперт посоветовал сократить употребление алкоголя, поскольку чрезмерное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы и печени.