Лікар назвав головну небезпеку бороди під час поцілунків

Доктор Межер, який сам має бороду, пояснив, що борода може бути досить поширеною причиною цього стану. Причина цього полягає в тому, що маленькі волоски в бороді можуть спричинити крихітні отвори в шкірі, через які можуть проникнути бактерії, особливо якщо чоловік погано дотримується гігієни бороди.

Догляд за бородою