Лікар назвав головну небезпеку бороди під час поцілунків

Варто бути обережно входити в тілесний контакт із бородатими чоловіками, особливо, якщо вам нічого не відомо про їхню гігієнічну рутину. Все тому, що можна підхопити шкірну інфекцію імпетиго.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Доктор Межер, який сам має бороду, пояснив, що борода може бути досить поширеною причиною цього стану. Причина цього полягає в тому, що маленькі волоски в бороді можуть спричинити крихітні отвори в шкірі, через які можуть проникнути бактерії, особливо якщо чоловік погано дотримується гігієни бороди.
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