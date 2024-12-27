Врач назвал главную опасность бороды во время поцелуев

Стоит быть осторожно входить в телесный контакт с бородатыми мужчинами, особенно, если вам ничего не известно об их гигиенической рутине. Все потому, что можно подхватить кожную инфекцию импетиго.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Доктор Межер, который сам имеет бороду, объяснил, что борода может быть довольно распространенной причиной этого состояния. Причина этого заключается в том, что маленькие волоски в бороде могут вызвать крошечные отверстия в коже, через которые могут проникнуть бактерии, особенно если человек плохо соблюдает гигиену бороды.
Ранее мы сообщали о части лица, которая "исчезает" с возрастом.
Также мы писали, почему утром отекает лицо и как этого избежать.