Врач назвал главную опасность бороды во время поцелуев

Доктор Межер, который сам имеет бороду, объяснил, что борода может быть довольно распространенной причиной этого состояния. Причина этого заключается в том, что маленькие волоски в бороде могут вызвать крошечные отверстия в коже, через которые могут проникнуть бактерии, особенно если человек плохо соблюдает гигиену бороды.

Уход за бородой