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Лікар назвав фрукт, який уповільнює старіння та захищає від раку

Який фрукт уповільнює старіння та захищає від раку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ківі є корисним фруктом, який може допомогти знизити ризик розвитку раку. Варто знати про добову норму вживання фрукта, якої потрібно дотримуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лікаря Кунала Суда.

Що відомо

Ківі також є чудовим джерелом клітковини, що допоможе зменшити ризик запорів.

Добова норма

Один ківі на день - це добова норма вітаміну С, який зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій і допомагає організму боротися зі стресами. Ківі містить багато магнію, мінеральних солей (калію) і клітковину, яка нормалізує травлення.

Загалом це потужний фрукт, багатий смаком і поживними речовинами. Попри свій невеликий розмір, він забезпечує значну кількість рекомендованої добової норми багатьох вітамінів і мінералів. Ківі багаті вітаміном C, міддю та вітаміном K і містять меншу кількість багатьох інших важливих поживних речовин.

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