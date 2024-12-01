Лікар назвав фрукт, який уповільнює старіння та захищає від раку

Ківі є корисним фруктом, який може допомогти знизити ризик розвитку раку. Варто знати про добову норму вживання фрукта, якої потрібно дотримуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лікаря Кунала Суда.
Ківі також є чудовим джерелом клітковини, що допоможе зменшити ризик запорів.
Один ківі на день - це добова норма вітаміну С, який зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій і допомагає організму боротися зі стресами. Ківі містить багато магнію, мінеральних солей (калію) і клітковину, яка нормалізує травлення.
Загалом це потужний фрукт, багатий смаком і поживними речовинами. Попри свій невеликий розмір, він забезпечує значну кількість рекомендованої добової норми багатьох вітамінів і мінералів. Ківі багаті вітаміном C, міддю та вітаміном K і містять меншу кількість багатьох інших важливих поживних речовин.
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