Врач назвал фрукт, который замедляет старение и защищает от рака

Что известно

Киви также является отличным источником клетчатки, что поможет уменьшить риск запоров.

Суточная норма

Один киви в день - это суточная норма витамина С, который укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивление организма к разным инфекциям и помогает организму бороться со стрессами. Киви содержит много магния, минеральных солей (калия) и клетчатку, нормализующую пищеварение.

В общем, это мощный фрукт, богатый вкусом и питательными веществами. Несмотря на небольшой размер, он обеспечивает значительное количество рекомендованной суточной нормы многих витаминов и минералов. Киви богаты витамином C, медью и витамином K и содержат меньшее количество многих других важных питательных веществ.