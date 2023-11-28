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Лікар назвав безпечну кількість кави на день та розказав, кому її не можна пити

Фото: Кому не можна пити каву
Автор: Людмила Жукова

Кава - один із найпопулярніших неалкогольних напоїв у всьому світі. Він є природнім психостимулятором за рахунок вмісту в ньому речовини під назвою кофеїн.

Яка кількість чашок кави на добу є допустимою? Кому вона протипоказана, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

У чому полягає користь кави

  • підвищує фізичну та розумову працездатність
  • зменшує сонливість
  • зменшує прояви мігрені та інших видів головного болю
  • попереджує розвиток деменції, хвороби Альцгеймера, цирозу печінки, раку грудей

Скільки чашок кави можна пити на день без шкоди для здоров'я?

Три чашки кави - максимальна кількість напою на добу, яка не матиме для вас побічних ефектів. Проте, якщо у вас неконтрольована гіпертонія чи серцева аритмія, кількість спожитої кави варто зменшити.

Кому каву пити не можна

Її не варто пити особам із такими проблемами зі здоров'ям:

  • серцева аритмія
  • неконтрольована гіпертонія
  • гастрит чи виразкова хвороба шлунку з підвищеною кислотністю (кофеїн збільшує кислотність)
  •  тим, хто страждає на безсоння, тривожність, панічні атаки
  • нетримання сечі (кофеїн має сечогінний ефект)
  • жінкам з остеопорозом (кава вимиває кальцій)

Чи можна пити каву вагітним жінкам та тим, хто годує груддю?

Під час вагітності та годуванні грудьми дозволяється пити не більше 2 чашок кави на день (неміцних сортів та з додаванням молока).

Раніше ми писали про те, чи справді кава втрачає смак після закипання.

Читайте також про те, як пити каву, аби не отримати передозування кофеїном.

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КаваЗдорове харчування