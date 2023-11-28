Лікар назвав безпечну кількість кави на день та розказав, кому її не можна пити

Кава - один із найпопулярніших неалкогольних напоїв у всьому світі. Він є природнім психостимулятором за рахунок вмісту в ньому речовини під назвою кофеїн.
Яка кількість чашок кави на добу є допустимою? Кому вона протипоказана, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Три чашки кави - максимальна кількість напою на добу, яка не матиме для вас побічних ефектів. Проте, якщо у вас неконтрольована гіпертонія чи серцева аритмія, кількість спожитої кави варто зменшити.
Її не варто пити особам із такими проблемами зі здоров'ям:
Під час вагітності та годуванні грудьми дозволяється пити не більше 2 чашок кави на день (неміцних сортів та з додаванням молока).
Раніше ми писали про те, чи справді кава втрачає смак після закипання.
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