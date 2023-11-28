Врач назвал безопасное количество кофе в день и рассказал, кому его нельзя пить

Кофе - один из самых популярных неалкогольных напитков во всем мире. Он представляет собой естественный психостимулятор за счет содержания в нем вещества под названием кофеин.
Какое количество чашек кофе в сутки допустимо? Кому он противопоказан, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Три чашки кофе - максимальное количество напитка в сутки, которое не будет иметь для вас побочных эффектов. Однако если у вас неконтролируемая гипертония или сердечная аритмия, количество потребленного кофе следует уменьшить.
Его не стоит пить лицам со следующими проблемами со здоровьем:
Во время беременности и кормления грудью разрешается пить не более 2 чашек кофе в день (некрепких сортов и с добавлением молока).
Раньше мы писали о том, действительно ли кофе теряет вкус после закипания.
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