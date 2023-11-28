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Врач назвал безопасное количество кофе в день и рассказал, кому его нельзя пить

Фото: Кому нельзя пить кофе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кофе - один из самых популярных неалкогольных напитков во всем мире. Он представляет собой естественный психостимулятор за счет содержания в нем вещества под названием кофеин.

Какое количество чашек кофе в сутки допустимо? Кому он противопоказан, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

В чем польза кофе

  • повышает физическую и умственную работоспособность
  • уменьшает сонливость
  • уменьшает проявления мигрени и других видов головных болей
  • предупреждает развитие деменции, болезни Альцгеймера, цирроза печени, рака груди

Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда здоровью?

Три чашки кофе - максимальное количество напитка в сутки, которое не будет иметь для вас побочных эффектов. Однако если у вас неконтролируемая гипертония или сердечная аритмия, количество потребленного кофе следует уменьшить.

Кому кофе пить нельзя

Его не стоит пить лицам со следующими проблемами со здоровьем:

  • сердечная аритмия
  • неконтролируемая гипертония
  • гастрит или язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью (кофеин увеличивает кислотность)
  • тем, кто страдает бессонницей, тревожностью, паническими атаками
  • недержание мочи (кофеин оказывает мочегонный эффект)
  • женщинам с остеопорозом (кофе вымывает кальций)

Можно ли пить кофе беременным женщинам и кормящим грудью?

Во время беременности и кормления грудью разрешается пить не более 2 чашек кофе в день (некрепких сортов и с добавлением молока).

Раньше мы писали о том, действительно ли кофе теряет вкус после закипания.

Читайте также о том, как пить кофе, чтобы не получить передозировку кофеином.

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