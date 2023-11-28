Врач назвал безопасное количество кофе в день и рассказал, кому его нельзя пить

Кофе - один из самых популярных неалкогольных напитков во всем мире. Он представляет собой естественный психостимулятор за счет содержания в нем вещества под названием кофеин.

Какое количество чашек кофе в сутки допустимо? Кому он противопоказан, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

В чем польза кофе

повышает физическую и умственную работоспособность

уменьшает сонливость

уменьшает проявления мигрени и других видов головных болей

предупреждает развитие деменции, болезни Альцгеймера, цирроза печени, рака груди

Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда здоровью?

Три чашки кофе - максимальное количество напитка в сутки, которое не будет иметь для вас побочных эффектов. Однако если у вас неконтролируемая гипертония или сердечная аритмия, количество потребленного кофе следует уменьшить.

Кому кофе пить нельзя

Его не стоит пить лицам со следующими проблемами со здоровьем:

сердечная аритмия

неконтролируемая гипертония

гастрит или язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью (кофеин увеличивает кислотность)

тем, кто страдает бессонницей, тревожностью, паническими атаками

недержание мочи (кофеин оказывает мочегонный эффект)

женщинам с остеопорозом (кофе вымывает кальций)

Можно ли пить кофе беременным женщинам и кормящим грудью?

Во время беременности и кормления грудью разрешается пить не более 2 чашек кофе в день (некрепких сортов и с добавлением молока).