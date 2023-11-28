Врач назвал безопасное количество кофе в день и рассказал, кому его нельзя пить
Кофе - один из самых популярных неалкогольных напитков во всем мире. Он представляет собой естественный психостимулятор за счет содержания в нем вещества под названием кофеин.
Какое количество чашек кофе в сутки допустимо? Кому он противопоказан, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
В чем польза кофе
- повышает физическую и умственную работоспособность
- уменьшает сонливость
- уменьшает проявления мигрени и других видов головных болей
- предупреждает развитие деменции, болезни Альцгеймера, цирроза печени, рака груди
Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда здоровью?
Три чашки кофе - максимальное количество напитка в сутки, которое не будет иметь для вас побочных эффектов. Однако если у вас неконтролируемая гипертония или сердечная аритмия, количество потребленного кофе следует уменьшить.
Кому кофе пить нельзя
Его не стоит пить лицам со следующими проблемами со здоровьем:
- сердечная аритмия
- неконтролируемая гипертония
- гастрит или язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью (кофеин увеличивает кислотность)
- тем, кто страдает бессонницей, тревожностью, паническими атаками
- недержание мочи (кофеин оказывает мочегонный эффект)
- женщинам с остеопорозом (кофе вымывает кальций)
Можно ли пить кофе беременным женщинам и кормящим грудью?
Во время беременности и кормления грудью разрешается пить не более 2 чашек кофе в день (некрепких сортов и с добавлением молока).
Раньше мы писали о том, действительно ли кофе теряет вкус после закипания.
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