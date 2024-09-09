Лікар назвав 5 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет на початку осені

В холодний період року дуже важливо зосередитися на поживній дієті, наповненій усіма основними вітамінами та мінералами. Є певні корисні продукти, які повинні бути у раціоні кожного.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gloucestershire live.
Введення цих сезонних продуктів у свій раціон допоможе зберегти гарне самопочуття та уникнути дефіциту.
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