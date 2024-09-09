Врач назвал 5 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет в начале осени

В холодный период года очень важно сосредоточиться на питательной диете, наполненной всеми основными витаминами и минералами. Есть некоторые полезные продукты, которые должны быть в рационе каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Gloucestershire live.
Введение этих сезонных продуктов в свой рацион поможет сохранить хорошее самочувствие и избежать дефицита.
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