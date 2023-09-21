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Лікар назвав 10 головних "фуфломіцинів" в Україні, на які не варто витрачати гроші

Лікар назвав 10 головних "фуфломінцинів" (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Україні кожен четвертий препарат, який продається в аптеці, є фуфломіцином.

Про найпопулярніші ліки без доведеної ефективності повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео сімейного лікаря із Золотоноші Володимира Прокопчука.

Які препарати в Україні є фуфломіцинами

Мазь Вишневського

Цей препарат не має доведеної ефективності, дуже неприємно пахне і має канцерогенні властивості.

Оксолінова мазь

Це черговий радянський фуфломіцин, крім СРСР, ніде не зустрічався і не продавався.

"Ця мазь порушує самоочищення носа, для дітей вона дуже небезпечна і викликає відчуття подразнення на слизовій оболонці", - сказав лікар.

Валеріана

Не залежно від виробника ця настойка зовсім не заспокоює. Також не було досліджень даного препарату, він просто спричиняє ефект плацебо.

Корвалмент

Діюча речовина Ментол є просто харчовою добавкою. Ці ліки вивчали у 1996 році та їх вплив на вегето-судинну дистонію, тобто діагнозу, якого не існує.

Ніфуроксазід

Це в Україні вважається протимікробний препарат, який широко застосовується при кишкових інфекціях бактеріальної та вірусно-бактеріальної природи. Діарею їм лікувати не треба, як це роблять в Україні.

Пробіотики

Цим препаратом не лікують кишечник. Дослідження препарату проводились, але ефективність лише 15%.

"Вони однозначно не повинні розглядатися як перший засіб після антибіотикотерапії", - зазначив медик.

Хондропротектори

Ці ліки прописують при проблемі з хрящами та суглобами. У світі цей препарат розглядають як звичайну біодобавку, а не серйозні ліки, які ще дорого коштують.

Гепатопротектори

Препарати на лікування печінки - немає доказової бази. Будь-які ліки, потрапляючи в організм, фільтруються печінкою. У цьому ж випадку пити ліки для печінки, тобто органу, який їх фільтрує, можна порівняти з працівником, якого викликали на роботу під час відпустки.

Судинні препарати

Це кардіопротектори, ноотропи, що їх прописують в Україні. Їх немає в жодному протоколі лікування, але коштують вони великих грошей.

"Платить за них пацієнт чи його родичі", - сказав Прокопчук.

Противірусні та імуномодулятори

У світі немає універсальних вірусних препаратів!

"Якщо один препарат мочить 200 вірусів, знайте, це фуфломіцин", - резюмував лікар.

 

Нагадаємо, що лікар назвав абсолютно непотрібний спосіб лікування.

Раніше ми писали, що лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед літніх українців.

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