Лікар назвала вітаміни, які покращують стан шкіри, волосся та зубів

Зима - красива пора року, проте у цей період активно поширюються вірусні захворювання. Підвищенню стійкості організму до вірусних інфекцій, від яких ми найчастіше страждаємо у прохолодний період року, сприяє вітамін А
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Svij.doc в Instagram.
Вітаміни групи B - це водорозчинні вітаміни і спільно в нашому організму вони відповідають за тканинне дихання, а також за вироблення енергії клітинами.
Лікар-ендокринолог 2 категорії Анастасія Галецька розповіла, що вітаміни групи B також приймають участь у формуванні клітин крові. При дефіциті вітамінів групи B, можлива анемія В-12-дефіцитна або фолєводефіцитна анемія.
Вітаміни групи B над важливі для нервової системи та нормального функціонування мозку.
До того ж вони відповідають за пружність шкіри, молодість та еластичність шкіри, волосся та нігтів.
Експерт каже, що без цих вітамінів внутрішньоклітинне дихання, на жаль, неможливе. Також один із фактів - вітаміни групи B не накопичуються в організмі.
Існує 8 вітамінів, які разом утворюють вітаміни групи B. Вони містяться у багатьох продуктах, серед них:
Вітамін А є жиророзчинним, одним з найперших вітамінів, який був відкритий і він дуже важливий для організму людини.
Він накопичується в печінці, його можна отримати із продуктів. Він відповідає за ріст, імунну реакцію організму, якість шкіри, стан зубів та волосся.
Навіть незначний дефіцит вітаміну А може призвести до погіршення зору та викликати сухість рогівки.
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