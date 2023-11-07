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Лікар назвала вітаміни, які покращують стан шкіри, волосся та зубів

Які вітаміни необхідні організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зима - красива пора року, проте у цей період активно поширюються вірусні захворювання. Підвищенню стійкості організму до вірусних інфекцій, від яких ми найчастіше страждаємо у прохолодний період року, сприяє вітамін А

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Svij.doc в Instagram.

Для чого організму вітаміни групи B

Вітаміни групи B - це водорозчинні вітаміни і спільно в нашому організму вони відповідають за тканинне дихання, а також за вироблення енергії клітинами.

Лікар-ендокринолог 2 категорії Анастасія Галецька розповіла, що вітаміни групи B також приймають участь у формуванні клітин крові. При дефіциті вітамінів групи B, можлива анемія В-12-дефіцитна або фолєводефіцитна анемія. 

Вітаміни групи B над важливі для нервової системи та нормального функціонування мозку.

До того ж вони відповідають за пружність шкіри, молодість та еластичність шкіри, волосся та нігтів.

Експерт каже, що без цих вітамінів внутрішньоклітинне дихання, на жаль, неможливе. Також один із фактів - вітаміни групи B не накопичуються в організмі.

Існує 8 вітамінів, які разом утворюють вітаміни групи B. Вони містяться у багатьох продуктах, серед них:

  • вітамін B1 (тіамін) - у цільних зернах, свинині та рибі
  • вітамін B2 (рибофлавін) - у яйцях, молочних продуктах та печінці
  • вітамін В3 (ніацин) - у горіхах та соняшниковому насінні
  • вітамін В5 (пантотенова кислота) - у грибах, рибі, авокадо, м’ясі та сочевиці
  • вітамін B6 (піридоксин)  у птиці, яловичині та фруктах
  • вітамін B7 (біотин) - у м’ясі рибі та горіхах
  • вітамін B9 (фолат) - у овочах та молочних продуктах
  • вітамін B12 (кобаламін, ціанокобаламін, метилкобаламін) - у лососі, м’ясі птиці та яйцях

Навіщо потрібний вітамін А

Вітамін А є жиророзчинним, одним з найперших вітамінів, який був відкритий і він дуже важливий для організму людини.

Він накопичується в печінці, його можна отримати із продуктів. Він відповідає за ріст, імунну реакцію організму, якість шкіри, стан зубів та волосся.

Навіть незначний дефіцит вітаміну А може призвести до погіршення зору та викликати сухість рогівки.

 

Раніше ми повідомляли, яку помилку роблять усі під час прийому вітамінів.

Також ми писали, коли потрібно приймати вітаміни для найкращого засвоєння.

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