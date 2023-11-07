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Врач назвала витамины, которые улучшают состояние кожи, волос и зубов

Какие витамины необходимы организму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зима - красивое время года, однако в этот период активно распространяются вирусные заболевания. Повышению стойкости организма к вирусным инфекциям, от которых мы чаще всего страдаем в прохладный период года, способствует витамин А

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества Svij.doc в Instagram.

Для чего организму витамины группы B

Витамины группы B - это водорастворимые витамины и совместно в нашем организме они отвечают за тканевое дыхание, а также за выработку энергии клетками.

Врач-эндокринолог 2 категории Анастасия Галецкая рассказала, что витамины группы B также принимают участие в формировании клеток крови. При дефиците витаминов группы B возможна анемия В-12-дефицитная или фолеводефицитная анемия.

Витамины группы B важны для нервной системы и нормального функционирования мозга.

К тому же они отвечают за упругость кожи, молодость и эластичность кожи, волос и ногтей.

Эксперт говорит, что без этих витаминов внутриклеточное дыхание, к сожалению, невозможно. Также один из фактов - витамины группы B не накапливаются в организме.

Существует 8 витаминов, которые вместе образуют витамины группы B. Они содержатся во многих продуктах, в том числе:

  • витамин B1 (тиамин) - в цельных зернах, свинине и рыбе
  • витамин B2 (рибофлавин) - в яйцах, молочных продуктах и печени
  • витамин В3 (ниацин) - в орехах и подсолнечных семенах
  • витамин В5 (пантотеновая кислота) - в грибах, рыбе, авокадо, мясе и чечевице
  • витамин B6 (пиридоксин) - в птице, говядине и фруктах
  • витамин B7 (биотин) - в мясе рыбе и орехах
  • витамин B9 (фолат) - в овощах и молочных продуктах
  • витамин B12 (кобаламин, цианокобаламин, метилкобаламин) - в лососе, мясе птицы и яйцах

Зачем нужен витамин А

Витамин А является жирорастворимым, одним из самых первых витаминов, который был открыт и очень важен для организма человека.

Он скапливается в печени, его можно получить из продуктов. Он отвечает за рост, иммунную реакцию организма, состояние кожи, зубов и волос.

Даже незначительный дефицит витамина А может привести к ухудшению зрения и вызвать сухость роговицы.

 

Ранее мы сообщали, какую ошибку совершают все во время приема витаминов.

Также мы писали, когда нужно принимать витамины для лучшего усвоения.

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