Врач назвала витамины, которые улучшают состояние кожи, волос и зубов

Для чего организму витамины группы B

Витамины группы B - это водорастворимые витамины и совместно в нашем организме они отвечают за тканевое дыхание, а также за выработку энергии клетками.

Врач-эндокринолог 2 категории Анастасия Галецкая рассказала, что витамины группы B также принимают участие в формировании клеток крови. При дефиците витаминов группы B возможна анемия В-12-дефицитная или фолеводефицитная анемия.

Витамины группы B важны для нервной системы и нормального функционирования мозга.

К тому же они отвечают за упругость кожи, молодость и эластичность кожи, волос и ногтей.

Эксперт говорит, что без этих витаминов внутриклеточное дыхание, к сожалению, невозможно. Также один из фактов - витамины группы B не накапливаются в организме.

Существует 8 витаминов, которые вместе образуют витамины группы B. Они содержатся во многих продуктах, в том числе:

витамин B1 (тиамин) - в цельных зернах, свинине и рыбе

витамин B2 (рибофлавин) - в яйцах, молочных продуктах и печени

витамин В3 (ниацин) - в орехах и подсолнечных семенах

витамин В5 (пантотеновая кислота) - в грибах, рыбе, авокадо, мясе и чечевице

витамин B6 (пиридоксин) - в птице, говядине и фруктах

витамин B7 (биотин) - в мясе рыбе и орехах

витамин B9 (фолат) - в овощах и молочных продуктах

витамин B12 (кобаламин, цианокобаламин, метилкобаламин) - в лососе, мясе птицы и яйцах

Зачем нужен витамин А

Витамин А является жирорастворимым, одним из самых первых витаминов, который был открыт и очень важен для организма человека.

Он скапливается в печени, его можно получить из продуктов. Он отвечает за рост, иммунную реакцию организма, состояние кожи, зубов и волос.

Даже незначительный дефицит витамина А может привести к ухудшению зрения и вызвать сухость роговицы.