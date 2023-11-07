Врач назвала витамины, которые улучшают состояние кожи, волос и зубов

Зима - красивое время года, однако в этот период активно распространяются вирусные заболевания. Повышению стойкости организма к вирусным инфекциям, от которых мы чаще всего страдаем в прохладный период года, способствует витамин А
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества Svij.doc в Instagram.
Витамины группы B - это водорастворимые витамины и совместно в нашем организме они отвечают за тканевое дыхание, а также за выработку энергии клетками.
Врач-эндокринолог 2 категории Анастасия Галецкая рассказала, что витамины группы B также принимают участие в формировании клеток крови. При дефиците витаминов группы B возможна анемия В-12-дефицитная или фолеводефицитная анемия.
Витамины группы B важны для нервной системы и нормального функционирования мозга.
К тому же они отвечают за упругость кожи, молодость и эластичность кожи, волос и ногтей.
Эксперт говорит, что без этих витаминов внутриклеточное дыхание, к сожалению, невозможно. Также один из фактов - витамины группы B не накапливаются в организме.
Существует 8 витаминов, которые вместе образуют витамины группы B. Они содержатся во многих продуктах, в том числе:
Витамин А является жирорастворимым, одним из самых первых витаминов, который был открыт и очень важен для организма человека.
Он скапливается в печени, его можно получить из продуктов. Он отвечает за рост, иммунную реакцию организма, состояние кожи, зубов и волос.
Даже незначительный дефицит витамина А может привести к ухудшению зрения и вызвать сухость роговицы.
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