Лікар назвала топ вправ, які допомагають у боротьбі із варикозом

Які вправи допомагають боротись із варикозом

"При варикозі та набряках корисні лікувальна гімнастика та заняття спортом. На жаль, це не позбавить вас хвороби, але зменшить симптоми. Є певні вправи, які не нашкодять вашим венам, а навпаки триматимуть ноги та усе тіло у тонусі. Виконувати їх потрібно у компресійних панчохах або гольфах, які призначає флеболог. Вони допоможуть уникнути ускладнень", - пише лікар.

За словами Гріншпун, ідеальний вид спорту, який не потребує носіння компресійного одягу - плавання. Рухи у воді покращують відтік крові з нижніх кінцівок до серця.

"Скандинавська ходьба - одне із ефективних кардіотренувань. Завдяки активній роботі більшої частини м'язів можна зменшити венозний застій", - пояснює флеболог.

Також лікар людям із варикозом радить піші прогулянки. Під час ходьби включаються у роботу м'язи гомілок, які працюють як помпа, що допомагає венам штовхати кров до серця.

Які вправи можна виконувати вдома:

велосипед лежачи

підняття навшпиньки

рухи стопами лежачи

Також людина може виконувати вправи вдома на велотренажері, обрітреку. При цьому обов'язково треба надіти компресійні панчохи, а навантаження давати середньої складності.

Гріншпун також поділилась переліком ознак, які вказують на те, що у людини є варикоз:

тяжкість у ногах, набряки

видимі зміни венозної сітки на ногах

зміна кольору шкіри ніг

судинна сіточка на шкірі

судоми у вечірній або нічний час

постійні фізичні навантаження

відчуття печіння стоп, поколювання, біль, свербіж, розпирання ніг

варикозно розширені вени на нижніх кінцівках

трофічна виразка

За наявності цих ознак варто звернутися до лікаря для підтвердження діагнозу.