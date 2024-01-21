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Лікар назвала топ вправ, які допомагають у боротьбі із варикозом

Які вправи допомагають боротись із варикозом (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

При варикозі пошкоджуються стінки вен на ногах, це призводить до порушення кровотоку і застою крові. Якщо хворобу не лікувати, то з часом це загрожує утворенням тромбів, які можуть закупорити судини.

Про те, які фізичні вправи допомагають зменшити прояви варикозу, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram.

Які вправи допомагають боротись із варикозом

"При варикозі та набряках корисні лікувальна гімнастика та заняття спортом. На жаль, це не позбавить вас хвороби, але зменшить симптоми. Є певні вправи, які не нашкодять вашим венам, а навпаки триматимуть ноги та усе тіло у тонусі. Виконувати їх потрібно у компресійних панчохах або гольфах, які призначає флеболог. Вони допоможуть уникнути ускладнень", - пише лікар.

За словами Гріншпун, ідеальний вид спорту, який не потребує носіння компресійного одягу - плавання. Рухи у воді покращують відтік крові з нижніх кінцівок до серця.

"Скандинавська ходьба - одне із ефективних кардіотренувань. Завдяки активній роботі більшої частини м'язів можна зменшити венозний застій", - пояснює флеболог.

Також лікар людям із варикозом радить піші прогулянки. Під час ходьби включаються у роботу м'язи гомілок, які працюють як помпа, що допомагає венам штовхати кров до серця.

Які вправи можна виконувати вдома:

  • велосипед лежачи
  • підняття навшпиньки
  • рухи стопами лежачи

Також людина може виконувати вправи вдома на велотренажері, обрітреку. При цьому обов'язково треба надіти компресійні панчохи, а навантаження давати середньої складності.

Гріншпун також поділилась переліком ознак, які вказують на те, що у людини є варикоз:

  • тяжкість у ногах, набряки
  • видимі зміни венозної сітки на ногах
  • зміна кольору шкіри ніг
  • судинна сіточка на шкірі
  • судоми у вечірній або нічний час
  • постійні фізичні навантаження
  • відчуття печіння стоп, поколювання, біль, свербіж, розпирання ніг
  • варикозно розширені вени на нижніх кінцівках
  • трофічна виразка

За наявності цих ознак варто звернутися до лікаря для підтвердження діагнозу.

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