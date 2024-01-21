Врач назвала топ упражнений, которые помогают в борьбе с варикозом

При варикозе повреждаются стенки вен на ногах, это приводит к нарушению кровотока и застою крови. Если болезнь не лечить, то со временем это грозит образованием тромбов, которые могут закупорить сосуды.
О том, какие физические упражнения помогают уменьшить проявления варикоза, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лины Гриншпун в Instagram.
"При варикозе и отеках полезны лечебная гимнастика и занятия спортом. К сожалению, это не избавит вас от болезни, но уменьшит симптомы. Есть определенные упражнения, которые не навредят вашим венам, а наоборот будут держать ноги и все тело в тонусе. Выполнять их нужно в компрессионных чулках или гольфах, которые назначает флеболог. Они помогут избежать осложнений", - пишет врач.
По словам Гриншпун, идеальный вид спорта, не требующий ношения компрессионной одежды - плавание. Движения в воде улучшают отток крови из нижних конечностей в сердце.
"Скандинавская ходьба - одно из эффективных кардиотренировок. Благодаря активной работе большей части мышц можно уменьшить венозный застой", - объясняет флеболог.
Также врач людям с варикозом советует пешие прогулки. Во время ходьбы включаются в работу мышцы голеней, которые работают как насос, помогающий венам толкать кровь к сердцу.
Какие упражнения можно выполнять дома:
Также человек может выполнять упражнения дома на велотренажере, обритреке. При этом обязательно нужно надеть компрессионные чулки, а нагрузку давать средней сложности.
Гриншпун также поделилась перечнем признаков, указывающих на то, что у человека есть варикоз:
При наличии этих признаков следует обратиться к врачу для подтверждения диагноза.
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