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Врач назвала топ упражнений, которые помогают в борьбе с варикозом

Какие упражнения помогают бороться с варикозом (фото иллюстративный: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При варикозе повреждаются стенки вен на ногах, это приводит к нарушению кровотока и застою крови. Если болезнь не лечить, то со временем это грозит образованием тромбов, которые могут закупорить сосуды.

О том, какие физические упражнения помогают уменьшить проявления варикоза, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лины Гриншпун в Instagram.

Какие упражнения помогают бороться с варикозом

"При варикозе и отеках полезны лечебная гимнастика и занятия спортом. К сожалению, это не избавит вас от болезни, но уменьшит симптомы. Есть определенные упражнения, которые не навредят вашим венам, а наоборот будут держать ноги и все тело в тонусе. Выполнять их нужно в компрессионных чулках или гольфах, которые назначает флеболог. Они помогут избежать осложнений", - пишет врач.

По словам Гриншпун, идеальный вид спорта, не требующий ношения компрессионной одежды - плавание. Движения в воде улучшают отток крови из нижних конечностей в сердце.

"Скандинавская ходьба - одно из эффективных кардиотренировок. Благодаря активной работе большей части мышц можно уменьшить венозный застой", - объясняет флеболог.

Также врач людям с варикозом советует пешие прогулки. Во время ходьбы включаются в работу мышцы голеней, которые работают как насос, помогающий венам толкать кровь к сердцу.

Какие упражнения можно выполнять дома:

  • велосипед лежа
  • поднятие на цыпочки
  • движения стопами лежа

Также человек может выполнять упражнения дома на велотренажере, обритреке. При этом обязательно нужно надеть компрессионные чулки, а нагрузку давать средней сложности.

Гриншпун также поделилась перечнем признаков, указывающих на то, что у человека есть варикоз:

  • тяжесть в ногах, отеки
  • видимые изменения венозной сетки на ногах
  • изменение цвета кожи ног
  • сосудистая сеточка на коже
  • судороги в вечернее или ночное время
  • постоянные физические нагрузки
  • ощущение жжения стоп, покалывание, боль, зуд, распирание ног
  • варикозно расширенные вены на нижних конечностях
  • трофическая язва

При наличии этих признаков следует обратиться к врачу для подтверждения диагноза.

 

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