Врач назвала топ упражнений, которые помогают в борьбе с варикозом

Какие упражнения помогают бороться с варикозом

"При варикозе и отеках полезны лечебная гимнастика и занятия спортом. К сожалению, это не избавит вас от болезни, но уменьшит симптомы. Есть определенные упражнения, которые не навредят вашим венам, а наоборот будут держать ноги и все тело в тонусе. Выполнять их нужно в компрессионных чулках или гольфах, которые назначает флеболог. Они помогут избежать осложнений", - пишет врач.

По словам Гриншпун, идеальный вид спорта, не требующий ношения компрессионной одежды - плавание. Движения в воде улучшают отток крови из нижних конечностей в сердце.

"Скандинавская ходьба - одно из эффективных кардиотренировок. Благодаря активной работе большей части мышц можно уменьшить венозный застой", - объясняет флеболог.

Также врач людям с варикозом советует пешие прогулки. Во время ходьбы включаются в работу мышцы голеней, которые работают как насос, помогающий венам толкать кровь к сердцу.

Какие упражнения можно выполнять дома:

велосипед лежа

поднятие на цыпочки

движения стопами лежа

Также человек может выполнять упражнения дома на велотренажере, обритреке. При этом обязательно нужно надеть компрессионные чулки, а нагрузку давать средней сложности.

Гриншпун также поделилась перечнем признаков, указывающих на то, что у человека есть варикоз:

тяжесть в ногах, отеки

видимые изменения венозной сетки на ногах

изменение цвета кожи ног

сосудистая сеточка на коже

судороги в вечернее или ночное время

постоянные физические нагрузки

ощущение жжения стоп, покалывание, боль, зуд, распирание ног

варикозно расширенные вены на нижних конечностях

трофическая язва

При наличии этих признаков следует обратиться к врачу для подтверждения диагноза.