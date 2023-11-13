Лікар назвала спосіб, як захистити себе від 8 видів раку

Що потрібно зробити для профілактики онкології

Лікар загальної практики Національної служби охорони здоров'я Британії Хана Патель повідомила, що дослідження показали, що збільшення кількості кроків на 1000 кроків на день було пов'язане з 15% зниженням ризику смерті з будь-якої причини.

"А збільшення на 500 кроків на день було пов'язане із 7% зниженням смертності від серцево-судинних захворювань", - зазначила вона.

Саме ходьба пов'язана з мінімізованим ризиком виникнення восьми видів раку, але це ще не все.

Активний спосіб життя може покращити самосприйняття та самооцінку, настрій та якість сну, а також знизити стрес, занепокоєння та втому.

Ходьба також може знизити ризик деменції та зменшення симптомів депресії.

Щоб отримати максимальну користь від ходьби, включаючи підтримку здорової ваги та зниження ризику діабету, вам слід робити 10 тисяч кроків на день. Це відповідає приблизно 150 хвилинам помірної активності на тиждень, що також рекомендується Національною службою охорони здоров'я Британії.

Щоб максимально мінімізувати ризик розвитку раку, дотримуйтесь цих правил