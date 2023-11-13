Врач назвала способ, как защитить себя от 8 видов рака

Что нужно сделать для профилактики онкологии

Доктор общей практики Национальной службы здравоохранения Британии Хана Патель сообщила, что исследования показали, что увеличение количества шагов на 1000 шагов в день было связано с 15-процентным снижением риска смерти по любой причине.

"А увеличение на 500 шагов в день было связано с 7% снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила она.

Именно ходьба связана с минимизированным риском возникновения восьми видов рака, но это еще не все.

Активный образ жизни может улучшить самовосприятие и самооценку, настроение и качество сна, а также снизить стресс, беспокойство и усталость.

Ходьба также может снижение риска деменции и уменьшение симптомов депрессии.

Чтобы получить максимальную пользу от ходьбы, включая поддержание здорового веса и снижение риска диабета, вам следует делать 10 тысяч шагов в день. Это соответствует примерно 150 минутам умеренной активности в неделю, что также рекомендуется Национальной службой здравоохранения Британии.

Чтобы максимально минимизировать риск развития рака, следуйте этим правилам