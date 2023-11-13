Врач назвала способ, как защитить себя от 8 видов рака

Существует один ключевой способ снизить риск рака груди, кишечника, мочевого пузыря, пищевода, почек, легких и желудка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.
Доктор общей практики Национальной службы здравоохранения Британии Хана Патель сообщила, что исследования показали, что увеличение количества шагов на 1000 шагов в день было связано с 15-процентным снижением риска смерти по любой причине.
"А увеличение на 500 шагов в день было связано с 7% снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила она.
Именно ходьба связана с минимизированным риском возникновения восьми видов рака, но это еще не все.
Активный образ жизни может улучшить самовосприятие и самооценку, настроение и качество сна, а также снизить стресс, беспокойство и усталость.
Ходьба также может снижение риска деменции и уменьшение симптомов депрессии.
Чтобы получить максимальную пользу от ходьбы, включая поддержание здорового веса и снижение риска диабета, вам следует делать 10 тысяч шагов в день. Это соответствует примерно 150 минутам умеренной активности в неделю, что также рекомендуется Национальной службой здравоохранения Британии.
Чтобы максимально минимизировать риск развития рака, следуйте этим правилам
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