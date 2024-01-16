Лікар назвала симптоми дуже заразного вірусу, яким хворіють переважно діти

Що треба знати про аденовірус у дітей

Більшість дітей перенесли принаймні одну аденовірусну інфекцію до віку 10 років. Вони майже завжди викликають лихоманку разом з іншими симптомами.

Існує багато різних типів аденовірусів, тому люди можуть інфікуватися кілька разів. Ці віруси не мають сезону, як інші віруси (наприклад, грип), тому зараження може статися в будь-який час.

Аденовірусні інфекції поширюються легко, тому немає нічого незвичайного в тому, що є спалахи інфекцій. Наприклад, це може статися в дитячих садках. Люди, які тільки починають служити в армії, також схильні отримувати аденовірусні інфекції.

Чи заразний аденовірус

Аденовірус дуже заразний.

Інфекції поширені в місцях тісного контакту, таких як дитячі садки, школи, лікарні та літні табори.

Аденовірус може поширюватися повітряно-крапельним шляхом, коли хтось із інфекцією кашляє або чхає.

Через калові маси-можуть поширювати інфекцію через забруднену воду, брудні підгузки та погане миття рук.

Спалахи аденовірусу в літніх таборах пов’язані із зараженою водою в басейнах і озерах.

Дитина також може підхопити вірус, торкнувшись інфікованого.

Аденовіруси можуть виживати на поверхнях тривалий час. Тому вони можуть поширюватися на заражені іграшки, рушники та інші предмети.

Які симптоми аденовірусних інфекцій

Симптоми аденовірусних інфекцій різні залежно від того, яка частина тіла заражається вірусом.

Симптоми зазвичай починаються через 2 дні-2 тижні після контакту з аденовірусом

Лихоманка

Біль у горлі

Нежить

Кашель

Біль у вусі

Діарея

Кон'юнктивіт

Більшість аденовірусних інфекцій тривають від кількох днів до одного-двох тижнів.