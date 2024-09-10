Лікар назвала продукти, які не можна їсти вагітним перед пологами

Яку помилку роблять жінки

Поширена помилка, яку лікар часто помічає, полягає в тому, що жінки приходять до пологового будинку з їжею, якої навпаки потрібно уникати.

"Я часто бачу рис, чипси та інші гострі страви. Вас вирве, якщо ви з'їсте все це", - розповіла вона.

Чого хочуть вагітні перед пологами

Жінка, яка знаходиться в активній фазі пологів, може захотіти випити тільки трохи чистої води, але ніяк солодкої. У дуже багатьох жінок виникає сильне бажання зробити ковток води безпосередньо перед останніми потугами. Це відбувається тому, що в організмі спостерігається різкий викид адреналіну.

Дуже довгий час у багатьох пологових будинках існувала сувора заборона на їжу і пиття під час пологів з метою запобігання важких ускладнень у разі, якщо знадобитися анестезія.

Однак, багато сучасних фахівців дотримуються думки, що породіллю не можна обмежувати. Жінка повинна покладатися на свої відчуття голоду і спраги, і робити так, як їй цього хочеться.

Але не піддавайтеся спокусі з'їсти жирну чи гостру їжу. При потребі втамуйте голод легким перекусом безпечними продуктами, адже це забезпечить більш комфортний перебіг пологів.